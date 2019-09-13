Москва, 13 сентября. Россиянин Кирилл Терешин, известный также как «Руки-базуки», рассказал, что врачи отказались делать ему операцию и удалить синтол, который ввел себе молодой человек, чтобы быстро «накачать» мышцы.

Российские врачи отказались делать операцию «синтоловому качку». Ранее он неоднократно сообщал, что предстоит сложная операция. При этом представитель звезды, который назвал себя Александром и не стал называть фамилию, уточнил, что в реальности ни о какой операции пока не идет и речи. Как пишет издание KP.Ru, врачи не хотят браться за крайне рискованное хирургическое вмешательство.

Он подчеркнул, что в ближайшее время Терешину точно никто операцию делать не будет.

В июле пятигорский блогер Кирил Терешин, «накачавший» себе невероятного размера бицепсы с помощью инъекций синтола, начал кампанию по сбору средств на лечение за границей. «Руки-базуки» хочет сделать операцию по удалению синтетического масла из мышц.

Терешин жалуется на температуру и уплотнения, которые образуются у него в подмышках. Сбор денег он предлагает организовать через телевидение или «через народ».

По его словам, в нескольких российских клиниках отказались проводить лечение, поскольку «не знают, чем помочь». Теперь угасающая звезда интернета хочет попытать счастья в зарубежных медучреждениях, но не имеет средств на операцию в Германии или Израиле.

«В России прошел клиник не знаю сколько, никто не знает, как бороться. За границей с этим могут помочь. В Израиле и Германии. Но это очень дорого стоит», — сказал Терешин в новом видео, опубликованном в Instagram.

По данным СМИ, ситуация усугубляется тем, что «Руки-базуки» использовал для своих экспериментов не настоящее синтетическое масло, на которое у него не было денег, а смесь подсолнечного с другими маслами, приготовленную на его собственной кухне в Пятигорске.

Врачи делают неутешительные для Торошина прогнозы. Если ничего не предпринять, считают специалисты, ситуация может закончиться ампутацией конечностей или даже смертью пациента.

В стремлении сделать мышцы ног такими же «рельефными», как и бицепсы, «Руки-базуки» вставил себе в прошлом году импланты в районе икроножных мышц, но позднее удалил их, никак не прокомментировав свое решение.