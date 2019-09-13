Навальный сбежал из России после обысков в штабах «ФБК»

Москва, 13 сентября. Скандальный блогер Алексей Навальный вместе с семьей улетел в Хельсинки после сообщений об обысках в его штабах по всей России, связанных с делом об отмывании денег.

Видео с Навальным и его семьей в аэропорту опубликовал Telegram-канал Life Shot. Авторы канала предполагают, что из Финляндии глава так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» отправится в США, чтобы получить совет, как вести себя в сложившейся ситуации.

Напомним, обыски в штабах Навального прошли в ходе следственных мероприятий в рамках уголовного дела по статье 174 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем». Постановление об обысках утвердил 4 сентября Басманный суд Москвы, пишет Infox.ru.

По версии правоохранителей, сотрудники фонда Навального с января 2016 по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Для этого они вносили финансовые средства через банкоматы на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений. После этого деньги перечислялись на счета так называемого «ФБК».

Отметим, что правоохранители приходили к координатору муниципальной кампании штаба Навального в Петербурге Александру Шуршеву, а также к заместителю координатора штаба Ольге Гусевой. Кроме того, обыски по уголовному делу об отмывании денег прошли в петербургской квартире бывшего муниципального депутата Даниила Кена.

Следственные мероприятия вызвали панику у соратников скандального блогера. Например, глава сети региональных штабов Леонид Волков в закрытых чатах начал просить сотрудников так называемого «ФБК» не сдавать его правоохранителям.