Совет Федерации внес в Госдуму поправки к закону о бесплатной юридической помощи

Москва, 13 сентября. Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ирина Рукавишникова внесла в Госдуму РФ законопроект «О внесении изменений в статью 17 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации». Автор инициативы предлагает установить обязанность органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и организаций направлять письменный ответ на запрос государственного юридического бюро в тридцатидневный срок, по аналогии с адвокатским запросом.

Сегодня государственные юридические бюро созданы в 25 регионах страны. По словам сенатора от Ростовской области, на фоне роста востребованности услуг в некоторых из них органы государственной власти и местного самоуправления не утруждают себя ответами на запросы бюро, расценивая их как «нечто факультативное».

«Информация не предоставляется, либо предоставляется несвоевременно или не в полном объеме. Это обесценивает, а иногда и ставит под угрозу возможность оказания бесплатной юридической помощи, фактически делает невозможным исполнение федерального и соответствующего регионального закона. В результате качество оказания такой помощи в регионах существенно снижается», — заявила Ирина Рукавишникова корреспонденту Федерального агентства новостей.

Законопроект фактически уравнивает в правах обращение государственных юридических бюро с адвокатским запросом, определяет случаи, в которых обращение может быть оставлено без ответа. За немотивированный отказ в предоставлении сведений по запросу государственного юридического бюро предполагается наказание в виде штрафа от пяти до десяти тысяч рублей в соответствии со статьей 5.39 КоАП РФ.