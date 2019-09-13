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Пассажирский самолет дважды не смог вылететь из Новосибирска в Крым

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Пассажирский самолет дважды не смог вылететь из Новосибирска в КрымНовосибирск, 13 сентября. Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь» дважды не смог вылететь из Новосибирска в Симферополь из-за технических неисправностей. 

Рейсом авиакомпании «Сибирь» пассажиры должны были вылететь из новосибирского аэропорта Толмачево в столицу Крыма. Однако улететь вовремя им не удалось, передает «360»

Согласно расписанию, борт должен был улететь из Новосибирска в 17.45 (по местному времени), но в итоге так и не покинул аэропорт. 

 «12 сентября авиакомпанией «Сибирь» по технической причине был отложен вылет воздушного судна В-737–800 по маршруту «Новосибирск — Симферополь» с 17.45 до 0.36 по местному времени», — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Перед началом посадки в лайнере обнаружили некоторые неисправности, поэтому пассажиров попросили на время вернуться в зал ожидания. Когда спустя 40 минут их вновь пригласили пройти на борт, оказалось, что судно опять не может взлететь, хотя уже приступило к набору скорости на взлетно-посадочной полосе. 

Тогда пассажирам снова сообщили о неисправностях и о том, что вылететь в Крым они смогут на резервном самолете.

Сейчас транспортной прокуратурой Новосибирска проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов, передает ForPost.

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Источник: «360»
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