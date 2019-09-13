Зеленский призвал Запад сохранить санкции против России

Киев, 13 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Запада сохранить санкционную политику в отношении России. С соответствующим заявлением он выступил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES), который проходит в Киеве.

«Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции», — сказал он.

Владимир Зеленский обратился к международным партнерам с призывом не снимать санкции с России. "Вы теряете деньги? Извините, мы теряем людей. Санкции - это налог ради мира. И пока не будет мира, санкции должны быть сохранены". — Роман Рябчук (@ryabtchuk_roman) 13 сентября 2019 г.

Отношения Москвы и Киева ухудшились после воссоединения Крыма с Россией демократическим путем и начала гражданской войны на Украине в 2014 году. Киев неоднократно и бездоказательно обвинял Москву в якобы «вмешательстве» во внутренние дела страны. При этом российская сторона не раз указывала на то, что не является стороной боевых действий в Донбассе и желает Украине преодоления внутреннего кризиса.

Несмотря на это, Киев с 2015 года называет Россию «страной-агрессором» и призывает западные страны поддержать его позицию ограничительными мерами. Накануне Евросоюз решил продлить санкции, введенные против российской стороны из-за якобы «угрозы территориальной целостности Украины», пишет «Газета.ru». Рестрикции будут распространяться до 15 марта 2020 года, отмечает «Царьград».

При этом в последнее время все чаще звучат заявления европейских политиков о том, что санкции, введенные против России, пора снимать. Признают это также и в Соединенных Штатах. Агентство Bloomberg, например, опубликовало материал, в котором говорится об «усталости» американских властей от ограничительных мер против РФ.