В Росрыболовстве сообщили об изменении порядка предоставления инвестиционных квот

Предоставление квот добычи водных биоресурсов на инвестиционные цели в России изменяется, соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Документ об особенностях предоставления доли квот добычи (вылова) водных биологических ресурсов на инвестиционные цели в 2019 году прокомментировали в Росрыболовстве.

Новый документ установил срок подачи заявлений на участие в отборе инвестиционных проектов и изменил правила расчета обеспечения инвестпроектов, действовавшие согласно прошлому постановлению от 25 мая 2017 года. Теперь заявления о закреплении и предоставлении доли квот нужно подать в течение пяти месяцев с того дня, как о проведении торгов объявит на своем официальном сайте Федеральное агентство по рыболовству и сайт РФ для размещения информации о проведении торгов.

В 2-4 раза увеличивается доля инвестиционных квот на донно-пищевые виды рыб: треску тихоокеанскую, камбалу дальневосточную, навагу, макруруса, палтуса, терпуга и кальмара командорского в Северо-Курильской, Южно-Курильской зонах и Камчатско-Курильской, Западно-Камчатской подзонах. Увеличение действует для каждого типа объектов инвестиций в области рыболовства: среднетоннажных и малотоннажных рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна.

Также документ увеличивает размер банковской гарантии, которая теперь необходима для заключения договора о закреплении и предоставлении инвестиционных квот для строительства. Для среднетоннажных рыбопромысловых судов Дальневосточного рыбохозяйственого бассейна сумма увеличивается с 30 млн рублей до 50-60 млн рублей; для малотоннажных судов Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна с 10 млн рублей до 30 млн рублей.

«Документ будет способствовать стимулированию строительства среднетоннажных рыбопромысловых судов и малотоннажных рыбопромысловых судов для Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна и обеспечит распределение оставшихся долей квот донно-пищевых видов рыб, предусмотренных на инвестиционные цели», – прокомментировали Федеральному агентству новостей в Росрыболовстве. Важно, что реализация проекта постановления не потребует дополнительного финансирования из федерального бюджета, отмечают в ведомстве.

Добавим, что инвестиционные квоты предусмотрены обновленным законом о рыболовстве — это механизм государственной поддержки привлечений инвестиций в отрасль, который должен модернизировать производственные мощности рыбопромышленного комплекса и создать современную рыбоперерабатывающую индустрию. Первый этап распределения инвестиционных квот позволил заключить 55 договоров: 33 на строительство рыбопромысловых судов (девять – для Дальневосточного и 24 – для Северного рыбохозяйственных бассейнов) и 22 на строительство новых рыбоперерабатываюших заводов (14 – на Дальнем Востоке и восемь – на Севере). Все суда и заводы строятся на территории Российской Федерации и должны быть оснащены новым перерабатывающим оборудованием. На текущий момент полностью распределены остатки инвестиционных квот минтая и сельди в Дальневосточном бассейне, а также трески и пикши в Северном бассейне, сообщили в Росрыболовстве.

За время последней заявочной кампании отобрано еще 14 инвестиционных проектов. Они предусматривают строительство десяти судов (девять для Дальневосточного и один для Северного рыбохозяйственного бассейна), в том числе проект крупнейшего в России 120-метрового траулера-процессора для Дальнего Востока (строительство уже ведется на ПСЗ «Янтарь») и четыре проекта – по строительству береговых предприятий для Северного рыбохозяйственного бассейна. По расчетам Росрыболовства, общий объем инвестиций достигнет 180 млрд рублей.

«С помощью программы инвестиционных квот будет обновлено около 65% мощности флота на Северном бассейне и 25–30% для Дальнего Востока, — обещают в ведомстве.

Проекты находятся на разных стадиях реализацию с учетом согласованного графика: часть судов уже спущена на воду, несколько береговых заводов введено в эксплуатацию.



«Программа инвестиционных квот показывает хороший результат», — прокомментировали ФАН в Росрыболовстве.

В ведомстве добавили, что готовится еще один документ, который расширит действия механизма квот, он направлен на дальнейшее обновления флота в Дальневосточном бассейне.