Между Киевом и Варшавой разгорается новый скандал из-за украинских гастарбайтеров

Министерство социальной политики Украины выступило с очередным заявлением, в котором посетовало на резкий отток местного работоспособного населения за рубеж, в частности, в Польшу. Как утверждают киевские чиновники, если в ближайшее время не остановить массовый выезд украинцев на заработки в соседнюю страну, уже к началу следующего года Украину ждет «трудовой коллапс».

Одновременно соответствующее ведомство в Польше потребовало от официального Киева обеспечить потенциальным гастарбайтерам облегченный режим получения заграничных паспортов и беспрепятственное пересечение границы. Однако сдавать свои позиции украинские чиновники не собираются, и между Киевом и Варшавой разгорается новый скандал, на этот раз из-за украинских гастарбайтеров.

В ситуации разбирался корреспондент Федерального агентства новостей.

Киевлянин Николай Сторожук попал, по его собственному выражению, «в политическую западню». Одна из крупных рекрутинговых фирм, предоставляющая украинцам право на легальную работу в Польше, категорически отказала ему в выдаче необходимого специального разрешения. Причина проста: Николай находится на учете в местной социальной службе (так называемой «бирже труда». — Прим. ФАН.) и получает от этой структуры минимальное пособие.

«Мне было заявлено, что я должен отработать не менее года на одном из украинских предприятий, — сказал он Федеральному агентству новостей. — То есть отдать долг государству, которое меня кормило».

По словам Сторожука, работая на частном польском заводе, он мог бы за два месяца не только «погасить долги перед родиной, но и вообще откупиться от украинской системы соцзащиты». Не сложилось. Соискателю предложили отправиться на уборку урожая в Житомирскую область, где несостоявшийся гастарбайтер будет получать около пяти тысяч гривен в месяц (примерно 13,2 тысячи рублей), чтобы затем отчитаться в своей профессиональной пригодности.

Представители рекрутинговых фирм лишь разводят руками.

«Наша компания получила установку «сверху»: не давать добро на работу в Польше в частности и странах ЕС в целом украинцам, которые либо получает различного рода пособия, либо имеют проблемы с банковскими кредитами, — заявила корреспонденту ФАН юрист организации-посредника Ольга Ставицкая. — В этот список можно добавить злостных неплательщиков алиментов, юношей призывного возраста и армейских резервистов, а также женщин, работающих в системе украинских железных дорог».

На вопрос, откуда именно «сверху» пришло указание, Ставицкая предпочла не отвечать.

Впрочем, этого и не нужно. Согласно распространенной Минсоцполитики (МСП) Украины информации, сегодня на постоянной основе в Польше, Чехии, Словакии, Румынии и Венгрии работает 3,2 миллионов граждан Украины, в некоторые месяцы их количество превышает девять миллионов человек.

«Наша прямая обязанность — найти достойную и высокооплачиваемую работу для своих сограждан дома», — говорится в заявлении украинского МСП.

Польша парировала.

«Я уже подал в Варшаву претензию на действия властей Украины, которые не дают мне и моим коллегам возможность набрать нужное количество наемных украинских рабочих, — отмечает куратор проектов Ассоциации независимых польских аграриев Кароль Прус. — Пусть [Киев] даст разрешения на работу в ЕС всем, даже уголовникам. Здесь все, умеющие работать, будут зарабатывать деньги. А большая политика нас не интересует».

Следует особенно отметить, что ассоциации, подобные той, которую представляет Прус, в некоторой степени определяют государственную международную политику.

«Если Украина воспрепятствует приезду к нам своих «заробитчан», мы оставим за собой право пересмотреть ракурс контактов с Киевом», — сказал корреспонденту ФАН на условиях полной конфиденциальности высокопоставленный чиновник министерства труда и социальной политики Польши.

Тем временем в украинском сегменте Интернета активно распространяются посты о пренебрежительном отношении к украинским гастарбайтерам в некоторых странах Евросоюза. Суть этих постов сводится к одной фразе: