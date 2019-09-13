Мост на КПП «Станица Луганская» готовят к ремонту

Луганск, 13 сентября. Работники готовят к ремонту мост, расположенный на КПП «Станица Луганская» в Донбассе. Об этом сообщил корреспондент Федерального агентства новостей.

Данный мост ежедневно пересекают порядка 10 тысяч человек. Разрушенный еще в 2015 году пролет моста несколько лет был камнем преткновения на переговорах в Минске, пока стороны конфликта не достигли договоренности в этом вопросе.

Саперы ЛНР и государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины уже разминировали местность в данном районе. Сейчас готовятся площадки для техники, которая будет задействована в ремонте. Представители подрядной организации на подконтрольной ВСУ территории расширяют обочину дороги, чтобы обеспечить подъезд к разрушенной части моста.

Трудность состоит в том, что пролет моста находится в зоне, не подконтрольной ни одной из сторон конфликта. Для исключения инцидентов и провокаций ежедневно ситуацию на данном участке мониторят представители сторон в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 11 и 12 сентября за подготовкой наблюдал первый заместитель главы СММ ОБСЕ на Украине Марк Этерингтон, который накануне прибыл с визитом в ЛНР.

Министр иностранных дел Луганской Народной Республики Владислав Дейнего после прошедшей в конце августа видеоконференции контактной группы сообщил, что украинская сторона готова 4 октября приступить к работам по восстановлению. Однако Киев до сих пор не предоставил проект будущего моста. Пока это не произойдет, людям придется пересекать линию соприкосновения по шаткой деревянной конструкции.

Напомним, гражданская война в Донбассе началась в 2014 году, когда на Украине произошел государственный переворот. Внутриукраинский конфликт неоднократно пытались урегулировать на встречах контактных групп в Минске, однако несмотря на достигнутые договоренности о прекращении огня обстрелы Донбасса со стороны ВСУ все еще продолжаются.