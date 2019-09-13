Ядерное оружие в Калининграде станет достойным ответом на провокацию Польши

Правительство США официально одобрило поставку Польше малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич считает, что ответом Москвы на подобные действия Вашингтона и Варшавы должно стать развертывание в Калининградской области российского ядерного оружия. Об этом он заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

Варшава ищет замену советским самолетам

На 2018 год, согласно данным ежегодного бюллетеня The Military Balance, ядро ВВС Польши составляли 48 доведенных до стандарта Block 52+ истребителей F-16C Jastrząb/F-16D Jastrząb (учебная «спарка»), 33 истребителя МиГ-29А/МиГ-29УБ (учебная «спарка») и 18 истребителей-бомбардировщиков Су-22М4К/Су-22УМ3К (учебная «спарка»). При этом самыми современными из этой «коллекции» являлись закупленные у США в первом десятилетии XXI века «шестнадцатые», а советские «двадцать девятые» и еще более старые «двадцать вторые» являлись «наследием тяжелого прошлого», то есть времен существования Организации Варшавского договора.

Собственно, прогрессирующие устаревание и изношенность имеющегося парка МиГ-29 и Су-22 как раз и подтолкнули Варшаву к приобретению американских истребителей. Впрочем, целиком обновить ядро Siły Powietrzne эта сделка не смогла. Поэтому поляки, в условиях нарастающей конфронтации блока НАТО с Россией продолжали искать возможность замены своих «винтажных» МиГ-29 и Су-22 на нечто более современное и западного образца.

Так, например, в 2017 году польское издание Dziennik Gazeta Prawna сообщило, что министерство национальной обороны Польши рассматривает возможность приобретения у Соединенных Штатов 96 б/у истребителей F-16. Реализация подобного проекта позволила бы Варшаве не только с легким сердцем «отправить на покой» МиГ-29 и Су-22, но и существенно увеличить количество ударных бортов в составе своих ВВС, попутно добившись их однотипности.

Одновременно поляки постарались вывести ударные возможности своих F-16 на качественно новый уровень. Для этого Польша по межправительственному соглашению с США от декабря 2014 года по линии межправительственных военных продаж Foreign Military Sales приобрела 40 высокоточных крылатых ракет класса «воздух—поверхность» AGM-158А JASSM. Эти ракеты были сконструированы с использованием стелс-технологий и имели максимальную дальность полета до 360—400 км.

В 2016 году последовала «вторая серия» этой истории: Варшава договорилась с Вашингтоном о покупке 70 авиационных крылатых ракет большой дальности AGM-158B JASSM-ER, имеющих максимальную дальность полета свыше 900 км…

С прибытием первой партии этих ракет в январе 2017 года на 31-ю тактическую авиационную базу в Кшесинах польские истребители F-16 впервые получили возможность, находясь в воздушном пространстве своей страны, «простреливать» всю российскую территорию Калининградского эксклава, а также значительную часть территории Белоруссии.

Разумеется, эта возможность чисто теоретическая. Во-первых, для сколь-нибудь длительного патрулирования в воздухе с подвешенными JASSM и нанесения ими ударов на максимальную дальность польским «шестнадцатым» требовались самолеты-заправщики и разведывательные спутники. Таковые поляки могли получить только у своих союзников по НАТО, в первую очередь у американцев. А уж согласятся ли те предоставить в нужный момент Варшаве свои «услуги» или нет — вопрос открытый.

Во-вторых, Калининградский эксклав в натовских документах фигурирует как район A2/AD. Под этой аббревиатурой подразумевается термин anti-access/area-denial, то есть зона, где возможность действий вооруженных сил стран НАТО крайне ограничена и грозит неприемлемыми потерями.

Иными словами, там у России есть чем не только «закрыть небо», но и нанести ответный удар по агрессору. Такие возможности обеспечиваются расположенными на территории Калининградского эксклава комплексами ПВО, дополненными береговыми ракетными комплексами «Бастион» и оперативно-тактическими ракетными комплексами «Искандер-М».

Добавим, что прочие потенциальные цели крылатых ракет, переданных американцами полякам, достаточно хорошо прикрыты средствами Единой региональной системы (ЕРС) ПВО России и Белоруссии.

Б/у «шестнадцатые» и новенькие «стелсы»

То, что JASSM не являются чудо-оружием, было подтверждено весной 2018 года, когда американцы выпустили по объектам на территории Сирии 19 AGM-158B JASSM-ER. Каков был результат? По сообщению министерства обороны РФ, сирийские средства ПВО — заметим, заметно уступающие по возможностям комплексам ПВО Калининградского эксклава и ЕРС — сбили минимум 12 JASSM.

Но вернемся к Польше.

Помимо прочего, эффективному использованию поляками крылатых ракет заметно мешало бы то обстоятельство, что носители этих самых ракет — то есть F-16, — в отличие от JASSM, «стелсами» не являлись. Возможно, что именно этот нюанс и сподвиг Варшаву «отложить в долгий ящик» идею с покупкой 96 американских б/у F-16 и «замахнуться» на приобретение принципиально иных машин — малозаметных многофункциональных истребителей пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II.

Несмотря на то, что разработка, доводка и последующая эксплуатация «тридцать пятых» вызвала множество критических замечаний вплоть до заявлений о провальности самой концепции машины, F-35A продолжает активно выпускаться. А Вашингтон столь же активно предлагает этот самолет своим ближайшим союзникам. Правда, как мы знаем на примере Турции, не всегда такие предложения заканчиваются поставками истребителей…

Так или иначе, но Польша решила купить F-35A. Эту решимость Варшавы еще больше укрепила авиакатастрофа летом 2018 года одного из ее МиГ-29, во время которой был потерян не только самолет, но и его пилот. После гибели «двадцать девятого» в окрестностях города Пасленк ВВС Польши фактически «поставили на прикол» оставшиеся в летном состоянии МиГ-29 и Су-22, а переговоры о покупке F-35A были резко активизированы.

28 февраля министр национальной обороны Мариуш Блащак утвердил новый десятилетний перспективный план технической модернизации вооруженных сил Польши. При этом Блащак заявил, что одной из приоритетных закупок в рамках данного плана является приобретение для ВВС Польши 32 (двух эскадрилий) истребителей пятого поколения в рамках программы под шифром Harpia.

По мнению польских аналитиков, приобретение двух эскадрилий F-35A должно было обойтись Варшаве приблизительно в 20 млрд злотых (5,27 млрд долл).

28 мая тот же Блащак сообщил, что правительство Польши направило правительству США официальный запрос на приобретение для ВВС Польши 32 F-35A, включая пакеты обучения и технической поддержки.

Наконец, 11 сентября стало известно, что Агентство министерства обороны США по военному сотрудничеству направило Конгрессу США уведомление о планируемой продаже Польше истребителей пятого поколения и что данная поставка одобрена Госдепом.

Стоимость предполагаемой поставки, к слову, значительно выросла — теперь она должна составить 6,5 млрд долл. Неудивительно, что Мариуш Блащак немедленно поторопился заявить: Польша надеется, что покупка 32 F-35A обойдется ей значительно дешевле озвученной Пентагоном суммы.

Реакция американской стороны на эскападу Блащака пока неизвестна. Ожидается, впрочем, что первые четыре истребителя F-35A поляки смогут получить не раньше 2024 года.

«Не поймут иначе, особенно в случае с Польшей»

Ситуацию с приобретением Польшей американских «тридцать пятых» Федеральному агентству новостей согласился прокомментировать один из авторов экспертного доклада «Безопасность в Восточной Балтике» профессор Санкт-Петербургского государственного университета, президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.

«Давайте скажем прямо: до текущего решения ВВС Республики Польши представляли собой подразделения с, мягко говоря, не самой современной матчастью. Появление в польских ВВС 32 малозаметных истребителей пятого поколения F-35A способно изменить эту ситуацию самым радикальным образом», — сообщил Николай Маратович.

В том, что поставка F-35A Польше будет реализована, сомнений нет, уверен он.

Важно отметить, что 32 «тридцать пятых» в Польше, по мнению Межевича, несут потенциальную угрозу для безопасности как Калининградской области, так и для западных районов Белоруссии. При этом не факт, что поляки развернут все свои новые истребители именно на востоке страны. Часть командования польских вооруженных сил до сих пор усматривают определенную угрозу Варшаве в… Берлине, что побуждает поляков размещать значительное количество своих военнослужащих и военной техники на западе Польши. Но основным вероятным направлением развертывания эскадрилий польских F-35A будет, разумеется, все же восточное.

«Это станет явной военной провокацией, прежде всего, по отношению к Российской Федерации и частично в отношении Белоруссии», — подчеркнул Межевич.

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета напомнил, что приобретением «тридцать пятых» меры по усилению ударного потенциала воинской группировки, развернутой на территории Польши, отнюдь не ограничиваются. Следует вспомнить и про закупку Варшавой у Вашингтона крылатых ракет JASSM, и про планы переброски в Польшу эскадрильи американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper.

Конечно, России и Белоруссии на продолжающуюся милитаризацию Польши придется реагировать — усиливая, например, Единую региональную систему ПВО. Кроме того, крайне важно также будет нарастить потенциал ПВО российской группировки войск, развернутой в Калининградской области.

Но этим, по мнению Николая Маратовича, действия Москвы не должны ограничиваться.

«Во времена Горбачева была передача «Если бы я был директором». Трудящиеся обращались в нее с разнообразными новаторскими и рационализаторскими предложениями. Так вот, если бы я «был директором», то перешел бы к полноценному развертыванию на территории Калининградской области ядерного вооружения», — заявил президент Российской ассоциации прибалтийских исследований.

Наши оппоненты явно утратили способность к объективному восприятию реальности, констатировал собеседник ФАН.