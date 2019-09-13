Победа над террористами в Сирии сорвала план НАТО по нападению на Россию

Заявление министра иностранных дел России Сергея Лаврова об окончании войны в Сирии означает, что странам — участницам сирийского конфликта необходимо переключить внимание с военных действий на восстановление мирной жизни в этой стране, считает директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

Ранее глава МИД РФ в интервью газете «Труд» рассказал об окончании войны в Сирии.

«Война в Сирии действительно закончилась. Страна постепенно возвращается к нормальной, мирной жизни»,;— сказал Лавров.

Однако отдельные очаги напряженности сохраняются на территориях,неподконтрольных правительству САР, уточнил глава МИД.

Лавров подчеркнул, что Россия выступает за восстановление территориальной целостности Сирии. Преодоление последствий войны обеспечит безопасность и стабильность на Ближнем Востоке, добавил он.

По словам Сергея Маркова, пришло время думать о послевоенном урегулировании ситуации в Сирии.

«Необходимо думать о коалиционном правительстве и об экономических вложениях. Так, сейчас идут серьезные переговоры между Францией и Россией. Сирия раньше была колонией Франции. Влияние Франции всегда было достаточно высокое на Сирию. Сейчас она хочет вернуть это влияние. Но руководство России и Сирии говорит, что допустимо какое-то возвращение влияния в обмен на инвестиции в послевоенное восстановление страны. В этом смысл заявления Сергея Лаврова. Необходимо изменить все задачи, которые стоят перед государствами вокруг конфликта в Сирии», — заявил Марков в беседе с Федеральным агентством новостей.

Выход гражданской войны в Сирии на финишную прямую оказало влияние и на Россию, утверждает эксперт.

«Во-первых, это показало мощь вооруженных сил России в обычном виде, а именно — неядерном. Кроме того, в 2014 году западные страны обсуждали войну в неядерном исполнении против России. Так, был сорван и ликвидирован опаснейший сценарий неядерной войны стран НАТО против России в результате победы в Сирии. Во-вторых, это показало большой ум и профессионализм российского военно-политического руководства», — сказал он.

Марков уточнил, что Лавров имел в виду окончание большой войны,которая шла на протяжении нескольких лет. Однако на нескольких направлениях военные операции еще продолжаются.

«Сирийская армия должна будет взять дороги М4 и М5, связывающие самые развитые экономические регионы, а именно Алеппо с Дамаском и Алеппо с Латакией. Кроме того, необходимо добить «Джебхат-ан-Нусру» (террористическая группировка запрещена в РФ.— Прим. ФАН), которая находится в этом регионе», — сообщил политолог.

Напомним, война в Сирии продолжалась с 2011 года. Президент страны Башар Асад обратился к российским властям с просьбой об оказании военной помощи в августе 2015 года. О победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена;в РФ) стало известно в конце 2017 года.

В стране происходит восстановление инфраструктуры и производства. Так, в Алеппо проводятся работы по восстановлению крупного рынка, завод по производству автомобилей под Дамаском полностью вернулся к работе после войны, кроме того, в Алеппо восстановили завод по обработке тканей, а в городе Катана появилась новая больница.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.