Президент Филиппин предложил стрелять в коррумпированных чиновников

Манила, 13 сентября. Президент Филиппин Родриго Дутерте в обращении к гражданам страны предложил им стрелять в чиновников, требующих взятки, однако не убивать их. Об этом сообщили местные СМИ.

«Если у вас есть оружие, то можете стрелять по ним, однако не убивайте, потому что в ходе разбирательств вы можете не получить помилования», — заявил глава государства.

Дутерте объяснил свои слова глубоко укоренившейся в стране коррупцией. При этом он добавил, что каждый, кто выстрелит в коррумпированного чиновника, «не будет отправлен в тюрьму, а будет только серьезно наказан физически».

Президент уточнил, что если он узнает о случаях взяточничества в собственной администрации, то позволит сообщившему о нарушении ударить коррупционера по лицу.

Отметим, что Дутерте до вступления на пост президента Филиппин работал в должности мэра Давао — города на юге страны. Именно тогда он получил известность за резкие слова, касающиеся решения острых проблем государства, пишет «Газета.ru».

О коррупции президент высказывался уже неоднократно. Несколько лет назад он и вовсе предложил сбрасывать недобросовестных чиновников с самолета.

Ранее генеральный директор Совета национальной безопасности Филиппин генерал Хермогенес Эсперон сообщил, что Дутерте может приехать в Россию в октябре, однако точная дата пока не установлена. Президент уже посещал РФ в 2017 году, однако из-за столкновений филиппинской армии с группировкой «Мауте» вынужден был вернуться в возглавляемую им страну.