Нумеролог и психолог рассказали, что сулит россиянам сентябрьская пятница, 13-е

Нелюбимый многими день — пятница, 13-е — в этом году фактически завершил неожиданно теплое бабье лето, когда в Москве и Санкт-Петербурге температура била многолетние рекорды. Уже в пятницу в Северной столице ожидается шквалистый ветер и другие погодные катаклизмы. Кроме того, нынешняя пятница, 13-е, приходится на полнолуние, для впечатлительных людей — время тоже непростое.

Какие неожиданности сулит россиянам пятница, 13-е, Федеральное агентство новостей спросило у нумеролога Оксаны Полевой, которая объяснила мистическую связь этого числа с судьбами людей.

«Вообще-то пятница, 13-е, считается не самым благоприятным днем, это известно из истории, — отметила нумеролог. — Этому есть некоторые основания: судя по моим собственным расчетам, а также на основании некоторых сведений, которыми я не рискну делиться, чисто 13 весьма и весьма непростое, у него есть некоторая, хотя и опосредованная, связь с дьявольскими силами».

Оксана рассказала, что число 13 фактически «отпочковалось» от набора цифр, который нумерологи действительно связывают с «нехорошими» потусторонними силами.

«Но число 13 давно уже ведет самостоятельную духовную и даже мистическую жизнь. Как считают многие нумерологи, в том числе я, это число связано с мощным потоком или, если хотите, праздником любви. Мы даже считаем, что связанную с числом 13 силу нужно обозначать с заглавной буквы — Любовь!»

В связи с этим нумеролог дала важный совет всем россиянам.

«Поскольку нынешняя пятница, 13-е, проходит под знаком любви, именно на этот день приходится расцвет этого чувства, — сказала собеседница ФАН. — День под знаком любви — что может быть прекраснее? Поэтому дам важный совет: сколько бы вам ни было лет, мужчина вы или женщина, вообще, как бы вы себя ни идентифицировали и ни воспринимали, — сегодня самый подходящий день, чтобы объясниться в любви тому, кто вам дорог. Это может быть любимый человек, муж или жена, друг или подруга, родители, родственники. Не ограничивайте себя в таких признаниях, разруливайте старые конфликты, миритесь, вообще — не стесняйтесь слез и ярких эмоций. Воспользуйтесь любой возможностью для выражения своих чувств и, поверьте, мироздание вам отплатит добром».

По словам Оксаны, не получится сегодня — можно сделать то же самое 13-го числа любого месяца, а также в день, дата которого делится на 13 без остатка, то есть, 26-го.

Что такое пятница, 13-е

Пятницу, 13-е принято называть «черной пятницей», и с этим днем связано много примет и предрассудков, которые, по мнению ученых, не имеют под собой достаточных оснований. Патологическая боязнь этой даты даже имеет научное название параскеведекатриафобия, или фриггатрискайдекафобия (боязнь пятницы, 13-го) и является частным случаем трискаидекафобии (боязни числа 13).

Дело в том, что еще в древности чисто 13 считалось несчастливым, поскольку, согласно легенде, именно в пятницу, 13-го, прародительница Ева попробовала запретный плод, угостив им Адама, что, как известно, повлекло за собой всевозможные неприятности для человечества.

Были и другие неприятные исторические события, которые, согласно данным историков, произошли именно в пятницу, 13-го. Особенно недолюбливают эту дату в Британии и США, это связано с кораблекрушениями и другими неприятностями. Поэтому именно в США с таким постоянством появляются страшилки наподобие серии фильмов «Пятница, 13-е».

Чего не стоит делать в пятницу, 13-го

Поскольку этот день как бы «запрограммирован» на неприятности, психологи советуют в пятницу, 13-го, соблюдать некоторую осторожность.

Как отметил в комментарии ФАН психолог Евгений Александров, лучше по возможности не начинать глобальные проекты, а пятничный вечер постараться провести без возлияний.

«В пятницу и так не принято начинать новые серьезные дела, относится это и к пятнице, 13-е. Не советую сегодняшний вечер проводить в шумных пьяных компаниях, также лучше вообще не садиться за руль и быть повнимательнее на дорогах. Кроме того, советую воздержаться от ссор, скандалов и выяснения отношений. Некоторая нервозность этого дня может привести к тому, что незначительные размолвки станут началом серьезных конфликтов. Все выяснения отношений советую отложить на другие, более спокойные дни», — отметил психолог. «Никаких особых советов относительно поддержания здоровья в пятницу, 13-го, дать не могу, — отметила в беседе с корреспондентом ФАН врач общей практики Александра Савельева. — Рекомендации самые обычные: соблюдать режим питания и отдыха, принимать прописанные врачами лекарства, не злоупотреблять алкоголем, и день пройдет как по маслу».

Следующая пятница, 13-е, будет в декабре 2019 года.