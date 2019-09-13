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Сильное землетрясение на Алтае приостановило работу двух десятков школ и детсадов

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Сильное землетрясение на Алтае приостановило работу двух десятков школ и детсадов

Новосибирск, 13 сентября. Землетрясение магнитудой 5,3 балла произошло в республике Алтай. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

Сообщение о землетрясении поступило в 13 сентября в 11.15 по местному времени. Толчки зафиксировали в 30 километрах севернее села Акташ. В МЧС отметили, что информации о жертвах или разрушениях не поступало.

В пресс-службе администрации Бийска сообщили ТАСС, что горожане ощутили землетрясение, произошедшее в Улаганском районе Алтая. Здесь зафиксировали два подземных толчка с разницей в 14 минут. Магнитуда второго землетрясения составила 5,1 балла. В связи с сейсмической опасностью приостановлена работа двух десятков школ и детских садов Алтая.

Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы РАН зарегистрировал семь сейсмических событий магнитудой свыше пяти баллов в районе 200 километров от Горно-Алтайска. Жители этого города рассказали в социальных сетях, что в их домах покачивалась мебель.

Отметим, что подземные толчки почувствовали и в регионах, соседствующих с Республикой Алтай. Так, отголоски землетрясения ощутили жители Кемеровской области. В ГУ МЧС России по региону сообщили, что в двух городах Кузбасса была зарегистрирована сейсмическая активность. Кроме того, в службу поступило около 15 звонков от местных жителей, почувствовавших землетрясение, пишет «Газета Кемерова».

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Источник: ТАСС
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