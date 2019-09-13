Литва намерена закупить крупную партию российского СПГ

Москва, 13 сентября. Литва закупит первую крупнотоннажную партию российского сжиженного природного газа (СПГ) вопреки стремлению снизить зависимость от энергопоставок из России. Информация об этом появилась в СМИ.

По данным «Коммерсанта», партия СПГ с проекта по добыче «Ямал СПГ» была перегружена во французском Монтуаре на судно Stena Clean Sky и теперь перевозится в литовскую Клайпеду.

Со ссылкой на источники издание сообщает, что продавцом топлива выступила компания Total, а покупателем — или литовская госкомпания Lietuvos energijos tiekimas, или Achema.

«Цена сделки, вероятнее всего, имела небольшую премию к котировкам британского хаба NBP (сейчас около $142 за тысячу кубометров)», — пишет издание.

Именно к NBP, отмечают в издании, привязан основной контракт, по которому Литва получает газ от норвежской Equinor (объем поставок топлива в 2018 году составил 0,6 млн тонн).

По словам аналитиков, эта русско-литовская сделка стала иллюстрацией увеличения гибкости на рынке СПГ и растущего влияния на нем российских поставщиков в Европе.

Литва получила СПГ-терминал пять лет назад, в 2014 году, чтобы снизить зависимость от «Газпрома». Тогда литовские власти хвастались тем, что мощностей хватит не только для того, чтобы обеспечить потребность страны, но и для экспорта соседним старанм — Эстонии и Латвии. Основным поставщиком топлива тогда рассматривались США.

В результате зависимость Вильнюса от «Газпрома» действительно сократилась в 2018 году примерно до 60%, но мощность терминала почти в 4 млрд кубометров в год все же казалась явно избыточной. Литовский терминал так и не заработал на полную мощность. Существенную роль в этом сыграла цена, за которую американцы были согласны поставлять газ в прибалтийскую страну.