Протестующих в Гонконге атакуют обыватели, которым надоели демонстрации

Гонконг, 13 сентября. Акции протеста в Гонконге вызывают все большее раздражение у местных жителей и гостей из материкового Китая, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий.

Так, корреспондент ФАН стал свидетелем конфликта возле станции метро Prince Edward, один из выходов которой заблокирован уже две недели. Там активисты протестного движения устроили кенотаф из цветов и баннеров, в которых критикуют правительство Гонконга и материкового Китая.

Также на баннерах есть записи о том, что на станции в ходе разгона протестующих полицией было убито несколько человек – называются числа от 3 до 8. Эти утверждения ничем не подтверждены и, по всей видимости, придуманы активистами протестов, для того, чтобы радикализировать своих сторонников.

На глазах у корреспондента ФАН один из прохожих, который, судя по произношению, является материковым китайцем, начал спор с демонстрантами, проводящими дня и ночи возле построенного ими кенотафа. Активисты там плачут возле принесенных ими цветов, жгут свечи, поют и даже танцуют, зачастую доводя себя до полноценного протестного экстаза.

Китаец из материкового Китая заявил протестующим, что они ему неприятны. Тогда некоторые активисты попытались избить его зонтиками, другие удерживали их от физического насилия. В итоге противники разошлись, но эта сцена лишний раз подчеркивает градус ненависти, которая существует между жителями Гонконга и китайцами из КНР.

Сегодня также стало известно о другом инциденте, связанном с протестами. В Южном округе, на острове Ap Lei Chau в толпу демонстрантов, которые пели гимн Гонконга, местные жители бросили бутылку с едкой жидкостью, концентрированной кислотой или щелочью. В результате пострадали семь демонстрантов. В ответ демонстранты закричали «US see!» - указание, что США видят, что происходит в Гонконге и накажут их обидчиков.

Митинги протеста в Гонконге продолжаются с начала июня — поводом стало решение городских властей изменить местный закон об экстрадиции так, чтобы подозреваемых можно было выдавать по запросу в материковый Китай. Сначала акции были мирными, но впоследствии стали заканчиваться актами вандализма.