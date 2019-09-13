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Власти ЛНР передали Киеву почти 400 осужденных за десять месяцев

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Власти ЛНР передали Киеву почти 400 осужденных за десять месяцев

Луганск, 13 сентября. Власти Луганской Народной Республики в одностороннем порядке за десять месяцев передали Киеву почти 400 заключенных, осужденных до начала гражданской войны на Украине. Об этом сообщила представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе контактной группы Ольга Кобцева, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Состоялась очередная передача 54 человек, лиц осужденных до конфликта в Донбассе на территории, подконтрольной правительству Украины. Эти лица пожелали продолжить отбывать наказание на территории Украины», — рассказала Кобцева.

Власти ЛНР передали Киеву почти 400 осужденных за десять месяцев

Она уточнила, что всего с декабря 2018 года по сентябрь 2019 года украинской стороне было передано 373 заключенных.

«Желающих больше нет, и, собственно говоря, украинская сторона более никого и не запрашивала. С украинской стороны было изъявлено желание, поступила просьба о передаче уголовных дел, находящихся на территории ЛНР. Мы готовы рассмотреть данный вопрос без ущерба интересов республики», — добавила она.

Власти ЛНР передали Киеву почти 400 осужденных за десять месяцев

Передача осужденных состоялась на линии соприкосновения вблизи населенного пункта Счастье. Сопровождали процесс передачи представители ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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Источник: Федеральное агентство новостей
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