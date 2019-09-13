ФНС заблокировала счета Киркорова в двух банках

Москва, 13 сентября. Федеральная налоговая служба заблокировала счета народного артиста РФ Филиппа Киркорова. Об этом сообщило агентство городских новостей «Москва».

По данным издания, речь идет о счетах артиста в Сбербанке и «СДМ-Банке».

«Действующие решения о приостановлении по указанному налогоплательщику имеются», — говорится в документации.

На информацию уже отреагировал генеральный директор исполнителя Геннадий Рыбак, который заявил, что впервые слышит об этом.

«Я думаю, что это журналистская «утка», — подчеркнул он.

Отметим, что еще в августе «король» российской эстрады попал в базу Федеральной службы судебных приставов (ФССП) за неуплату штрафов от ГИБДД. Приставы внесли артиста в «черный список», он получил три штрафа на сумму две тысячи рублей за нарушения правил дорожного движения в Тверской области. Однако тогда Рыбак также опроверг эту информацию.

Ранее суд отказал лидеру группы Space Дидье Маруани в иске на 272 миллиона рублей к Киркорову по делу о плагиате. Французский певец решил снова подать иск, заявив, что российский исполнитель использовал фрагмент его мелодии Symphonic Space Dream в своей давней песне «Жестокая любовь».

Адвокат Киркорова уверен, что французский артист не оставит в покое его подзащитного. В ответ на судебные иски юрист выразил готовность заплатить Маруани 100 рублей.