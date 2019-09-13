Москва, 13 сентября. Число выездов россиян за границу в первом полугодии 2019 года увеличилось на 1,1 миллиона (или 5,6%) поездок по сравнению с таким же периодом 2018 года. Об этом говорят данные пограничной службы ФСБ России.

Россияне стали чаще выезжать за границу. Отмечается, что всего в первом полугодии 2019 года россияне совершили 20,9 миллиона поездок за границу (за аналогичный период прошлого года цифра составляла 19,8 миллиона). Как пишет RT, чаще всего российские граждане вылетают в Турцию - 2,7 миллиона раз. В 2018 году россияне были в Турции 2,3 миллиона раз. Также они часто бывают в Абхазии (1,8 миллиона раз, чаще всего с целью частного визита).

Далее по популярности идут Финляндия (1,7 миллиона), Казахстан (1,4 миллиона) и Китай (1,2 миллиона).

Ранее были названы самые дорогие и самые дешевые страны для отдыха россиян. Подборку опубликовало приложение «Яндекс.Деньги».

Аналитики сервиса, изучив средние чеки российских путешественников, выяснили, что больше всего в этом летнем сезоне наши соотечественники тратили в музеях Испании, а самыми дорогостоящими экскурсиями были туры в Греции. Уточняется, что за номера в гостиницах Франции россияне заплатили в три раза больше, чем в отелях на родине.

К слову, Греция стала лидером не только по цене за экскурсии, но и за такси (сумма самого большого среднего чека там составила почти 3700 рублей), за ней следуют Италия и Турция. В этих странах поездка на такси в среднем обходится в 1500 рублей. Назвали специалисты и самые дешевые внутренние перелеты. Тут первое место досталось Турции (порядка 1000 рублей), а вот в Таиланде за перелет внутри страны нужно отстегнуть в восемь раз больше.

Не обошли вниманием эксперты и траты на питание. Так, больше всего за еду россияне платили в Италии (около 8 тыс. рублей), а меньше всего в Грузии (около 260 рублей). К слову, в этой стране дешевле всего россиянам обходились и развлечения (средняя стоимость билета на различные шоу составила 900 рублей), а больше всего в Таиланде (почти 22 тыс. рублей). Исследование было проведено с мая по август этого года.

Ранее «Федерал Пресс» сообщал о самых любимых видах отдыха россиян. Оказалось, что больше всего граждане РФ любят отдыхать на море (45%), 40% участников опроса предпочитают путешествия по разных городам и странам. Были среди респондентов и любители отдыхать в заповедниках и национальных парках.

14 августа исполнительный директор Ассоциации туроператоров России в комментарии НСН рассказала о том, что россияне продолжают экономить на экскурсиях и шопинге.

Кроме того, стало известно, туристы каких стран чаще всего посещают Россию. Россию в первом квартале 2019 года посетили 6,4 миллиона иностранцев, из которых почти 470 тысяч приехали в страну с туристическими целями, что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Так, украинцы приезжали за указанный период в РФ чаще других иностранцев (1,7 миллиона человек). На втором месте списка оказались жители Казахстана, из этого государства в первом квартале 2019 года приехали 870 тысяч человек. Замкнул тройку лидеров Узбекистан — 635 тысяч побывавших в России туристов. Продолжили список Таджикистан и Китай.