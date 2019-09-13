Патентованный изменник Малашенко: от всесильного директора НТВ до мужа Божены

Судьба и смерть Игоря Малашенко — это наглядный пример того, что случилось с перестроечной элитой СССР, а потом и «реформаторской» России на их земном пути от «вершителей дум» к забвению и прозябанию в ничтожестве. Фамилия всесильного директора НТВ, который в 1996 году фактически обеспечил переизбрание «политического трупа» Бориса Ельцина на второй президентский срок, к моменту его самоубийства в 2019 году была практически неизвестна молодому поколению.

Как говорится, «по мощам и елей»: итог своей жизни Малашенко решил подвести самостоятельно. Однако Федеральное агентство новостей все-таки взяло на себя труд рассказать об основных этапах пути «героя», который выбрал путь превращения в законченного негодяя.

Сын генерала, готовый вовремя предать

Игорь Малашенко родился 2 октября 1954 года в Москве в семье военного разведчика Евгения Ивановича Малашенко. Через два года отец отправится подавлять беспорядки в Венгрии, а в итоге дослужится до генерал-лейтенанта. Довольно быстро глава семьи стал вхож в высшие круги военно-политической элиты СССР, что обеспечило младшему, любимому сыну «золотой пропуск» во все учебные заведения страны и престижные рабочие места.

В 1976 году Игорь окончил философский факультет МГУ, в 1980 году — аспирантуру там же. По словам самого Малашенко, он поступил на филфак «по глупости», и уже в студенческое время разочаровался в постулатах марксизма-ленинизма. Впрочем, это не помешало ему получить научное звание кандидата философских наук, а впоследствии продолжить свое номенклатурное восхождение, став сразу по окончанию аспирантуры сотрудником престижного Института США и Канады Академии наук СССР.

С приходом перестройки «разуверившийся» в марксизме Малашенко решил… перейти на работу старшим референтом международного отдела Центрального комитета КПСС. По воспоминаниям Игоря, его подключили тогда к участию в работе группы «нового политического мышления» при ЦК партии, где он и остался работать даже после того, как группа была официально расформирована.

Такое «чудесное» превращение разуверившегося в основах советского строя молодого ученого в партийного функционера неплохо показывает, как на кадровом уровне планировался демонтаж СССР.

Когда группа «нового мышления» была расформирована, Малашенко не вернулся на работу в Институт США и Канады. Внезапно он пошел на резкое повышение, став аж целым «консультантом аппарата президента СССР», а по сути — сотрудником пресс-службы Михаила Горбачева, в чьи обязанности входила работа с западной прессой. На этом посту, судя по всему, Малашенко познакомился с Егором Яковлевым, который в августе 1991 года стал председателем Всесоюзной государственной телерадиокомпании — «первого канала» времен СССР, впоследствии ОРТ.

По воспоминаниям телеведущего Евгения Киселева, Малашенко к этому времени установил достаточно тесные взаимоотношения с Борисом Ельциным, уйдя от Горбачева, когда президент СССР стал стремительно терять политический вес после путча ГКЧП. По словам Киселева, Малашенко был назначен Ельциным политическим директором «Останкино», а по сути — главным цензором «первой кнопки», который должен был обеспечить ей правильный идеологический настрой в то смутное время.

«Я был примерно тем человеком, который следит за политическим контентом, чтобы там не было шизофрении», — вспоминал впоследствии Малашенко о своей работе на посту политического директора.

Однако «шизофрения» ожидаемо случилась: его прямой начальник, Яковлев, уже в июле 1992 года стал жертвой скандального фильма об осетино-ингушском конфликте, который в том числе просматривал и «цензор» Малашенко. На фильм пожаловался президент Северной Осетии Ахсарбек Галазов, и Ельцин уволил Яковлева за «разжигание межнациональной вражды». Хотя буквально за год до этого Ельцин сам ездил по всей России, убеждая национальные республики «брать суверенитета столько, сколько те смогут унести».

Прямо причастный к скандалу с Яковлевым Малашенко, тем не менее, не пострадал от промаха своего шефа. С июля 1992 года он становится генеральным директором и первым заместителем председателя телекомпании «Останкино», а с ноября того же года, после увольнения Яковлева, — исполняющим обязанности председателя главного телеканала России. Как говорится, никакого предательства — просто предвидение.

Надо отметить, что именно благодаря Малашенко мы получили тот самый «первый канал» ОРТ, который хорошо помнят заставшие 1990-е годы телезрители. Малашенко впервые привел на телевидение социологов и стал обсуждать с ними программы, руководствуясь не личным вкусом, а рейтингами. Новое телевидение стало активно привлекать звезд эстрады, актеров кино и театра, политических деятелей России к участию в телепрограммах — это было новым на фоне советского подхода к телевизионному официозу. Широко были открыты двери и для коммерческой рекламы — она хлынула на телеэкраны страны именно тогда, когда фактическим руководителем «Останкино» стал Малашенко.

А через год, в 1993 году, настал его звездный час.

Канал на службе у олигарха

Главным моментом, вокруг которого в те годы строилась вся дальнейшая биография Малашенко, стало его сотрудничество с олигархом Владимиром Гусинским. Именно на деньги этого приближенного к Ельцину миллиардера было создано то, что среди политических оппонентов получило название «Электронная Хазария».

Телекомпания НТВ — именно о ней идет речь — возникла в начале 1993 года, как это часто бывает, по воле случая. Журналисты «Останкино» Олег Добродеев и Евгений Киселев, работавшие в Информационном телевизионном агентстве канала над программой «Итоги», оказались не удовлетворены снижением финансирования со стороны государства и принялись искать поддержки у частного капитала. Мечтавший в то время о мощном медиа-прикрытии Гусинский вначале предложил обоим помощь с финансированием одной лишь их программы, но чуть позже склонился к идее создания собственного телеканала.

Удивительно, но вторым озвученным мотивом перехода Добродеева и Киселева на НТВ стало их недовольство поддержкой Ельцина со стороны «Останкино», открыто практиковавшейся во время и после кровавого противостояния президента России и Верховного Совета РСФСР. Хотя всего-то через 2,5 года НТВ станет важнейшим из медиа-рупоров, которые обеспечат переизбрание Ельцина на второй срок! Что ж, «деньги не пахнут»…

Судя по всему, запах больших денег ощутил и Игорь Малашенко. Уже в марте 1993 года он официально оформляет «развод» с «Останкино», публично заявив, что не смог «найти общего языка» с новым председателем телеканала Вячеславом Брагиным.

Впоследствии Малашенко вспоминал, что якобы «ушел в никуда». Однако тут же проговаривался, что через несколько недель «на одной из конференций в Лондоне» он встретил старого знакомого по «Останкино» Киселева — и тот рассказал ему, что «есть такой шальной предприниматель Гусинский, который вроде как готов финансировать телеканал». Именно Киселев стал тем человеком, который предложил Гусинскому пригласить Малашенко на руководство частной телекомпанией.

В июне 1993 года Малашенко, Добродеев и Киселев учреждают компанию ТОО «Итоги», а в июле окончательно оформляют взаимоотношения с Гусинским, создав с его банками юридическое лицо нового телеканала — ТОО «Телекомпания НТВ».

С самого начала своего вещания НТВ сделало ставку на «новый формат телевидения в России». Однако заключался он вовсе не только в свежем дизайне заставок или в непременном появлении собственного корреспондента в телекадре во время прямого репортажа с мест.

Информкрыша у террористов

Главным отличием НТВ от «старых кнопок» стал принципиальный отход от всего, что могло быть связано с понятиями «защита государства», «национальные интересы» или «любовь к Родине». Для «Электронной Хазарии», обслуживающей частные деньги своего хозяина, ничего подобного просто не существовало. И когда, к примеру, началась Первая чеченская кампания, именно НТВ стало той главной электронной пушкой, которая безостановочно стреляла в спины российских силовых структур.

Сегодня в это очень трудно поверить, но это была чистая правда: корреспондентов НТВ куда чаще можно было заметить в стане ичкерийских террористов, нежели на позициях российских войск. На протяжении нескольких лет телеканал Гусинского лепил из бандитов и отморозков, вроде Шамиля Басаева, «благородных повстанцев» — и любыми способами диффамировал «федералов». И если для этого репортерам НТВ требовалось на улицах Грозного или Бамута «снять крупно» трупы русских солдат, кровь которых хлещут псы, они шли на это безо всяких сантиментов.

Кинорежиссер Станислав Говорухин, выступая на пленарном заседании Госдумы в марте 1995 года, сообщил, со ссылкой на генерала Анатолия Куликова, который был одним из ключевых руководителей боевых действий российских войск в Первой чеченской войне, что НТВ, по сути, оказывало прямую информационную поддержку ичкерийским сепаратистам. Это обвинение подтвердил в сентябре 1999 года и Борис Березовский, рассказавший на пресс-конференции о своем разговоре с Гусинским. Тот прямо говорил, что журналисты НТВ и сепаратисты находились по одну линию фронта и что вся информационная кампания телеканала по Чечне «была далеко не бескорыстна».

Еще одно свидетельство дал Альфред Кох, возглавивший совет директоров НТВ на время его «санации» со стороны государства.

«Я прекрасно помню, как в разгар Первой чеченской войны в 1995 году НТВ практически неприкрыто поддерживало чеченских боевиков, показывая зверства федеральных властей, но замалчивая зверства моджахедов, которых было, по меньшей мере, не меньше, и начались они значительно раньше, еще до открытой фазы конфликта», — заявил Кох в интервью в 2010 году.

Не раз и не два корреспонденты НТВ, постоянно контактировавшие с главарями ичкерийских боевиков, становились неофициальным каналом, по которому террористам сливалась информация о действиях российских войск. Вовлеченность НТВ в войну на стороне сепаратистов доходила до того, что группы журналистов этого канала выступали, по сути, в роли прикрытия, когда банды головорезов уходили на свои базы после очередного кровавого рейда — чтобы «федералы» не пытались ликвидировать боевиков, боясь зацепить «прессу».

И вся эта черная страница в истории российского телевидения была написана в том числе пером Игоря Малашенко. Ведь именно он с июля 1993 года по декабрь 1997 года оставался бессменным президентом и генеральным директором ТОО «Телекомпания НТВ».

Выборы-1996: телевизионщик во главе деградации

Этот рассказ о Малашенко не был бы полным, если бы ФАН не рассказало об еще одном его предательстве, совершенном летом 1996 года. Тогда, напомним, Гусинский и другие представители «Семибанкирщины» решили добиться переизбрания Ельцина на второй срок, считая, что слабый, стремительно теряющий поддержку в народе президент станет управляемой марионеткой в их руках.

Как заявил впоследствии сам Малашенко с интервью «Радио Свобода», он сам лично пришел в ельцинский предвыборный штаб, чтобы «развеять слухи о том, что НТВ — вредоносная компания, подрывающая устои общества и государства». Конечно, это было лишь поводом — фактически Малашенко исполнил на своем уровне тайную договоренность между Ельциным и Гусинским.

Летом 1996 года телевизионная батарея НТВ, которое к тому времени выросло в гигантскую медиа-империю во главе с Малашенко, развернула орудия и начала грубо, тупо и последовательно бить по сознанию российского обывателя. Основными конкурентами Ельцина на выборах 1996 года выступали коммунисты — и технология их шельмования была включена НТВ по полной программе.

В ней не было никаких «ноу-хау», лишь использовались проверенные наработки — но они действовали безотказно. Население 150-миллионной страны день и ночь терроризировалось возвратом к НКВД и ГУЛАГа, ему постоянно припоминали пресловутые «пустые полки» позднего СССР, а в отношении постперестроечных коммунистов, еще толком не оправившихся после разгрома осени 1993 года, было запущено такое шельмование, которого еще не знала «демократическая» Россия.

Ситуация лета 1996 года в чем-то неуловимо напоминала последний год перед развалом СССР, с той же «шизофренией», разлитой в обществе. И Малашенко вновь, как и в ЦК КПСС, фактически управлял процессом общегосударственной деградации вместо того, чтобы бороться с ней. Впрочем, градус эмоционального накала в событиях 1996 года был куда выше — антикоммунистическая агитация на НТВ в тот период переросла любые рациональные рамки, превратившись в перманентную истерику, гротеск и подлог.

Повсеместная деградация стала сутью ельцинской системы, в создании которой непосредственное участие принял Малашенко. Под его руководством с помощью узнаваемых звезд, неафишируемых рейтингов, «вовлеченных», а на деле — проплаченных и снабженных «темниками» корреспондентов НТВ создавало информационную пестроту, целью которой была дезориентация миллионов людей, чтобы те не узнали главное.

Что их убивают. Что в стране идет стремительное разрушение промышленности, сельского хозяйства, науки, армии, здравоохранения и образования. Что в России вымарываются нормы морали и нравственности. Что русские дети, идеалами которых тогда стали «браток» и «путана», не имеют будущего. Что страна вымирает небывалыми темпами — по миллиону душ за год.

Никому не нужен

Что бывает с предателями, сыгравшими свою роль? От них избавляются, в лучшем случае — бросают на произвол судьбы. Но иногда те успевают предать еще раз — хозяина, которому столько служили.

В начале второго президентского срока Ельцина карьера Малашенко еще какое-то время шла в гору. С 1997 по 1998 год он занимал кресло генерального директора вновь созданного на базе НТВ медиа-конгломерата «НТВ-Холдинг», а с 1998 по 2000 год он числился первым зампредом совета директоров ЗАО «Медиа-Мост», объединившего почти все медиа-активы Гусинского.

Стоит ли говорить, что и оттуда Малашенко ушел заблаговременно? За год до начала открытого конфликта Гусинского с российскими властями, который пришелся на апрель 2001 года, патентованный изменник Игорь Евгеньевич внезапно покидает пост председателя совета директоров «Медиа-Моста». Причем не просто уходит в отставку, но и уезжает из России — вплоть до 2009 года он будет жить в США. Там он возглавил зарубежные активы Гусинского — русскоязычный кабельный канал RTVi и интернет-издание newsru.com. Вроде, и при хозяине, но уже не на острие атаки.

Однако их «ставка на сеть и кабель», которая была сделана после потери медиа-активов в России, оказалась битой: ни RTVi, ни newsru.com так и не набрали былой популярности «Электронной Хазарии». Причина была банальной: эти эмигрантские «голоса» мало что могли сообщить России и ее гражданам, вещая из «американского далека». Да и сами граждане к тому времени изменились, перестав слепо доверять «телевизору».

В итоге даже в западном вещании по-русски победил не RTVi, а российский государственный канал Russia Today, создание которого сам Малашенко в 2007 году назвал «бессмыслицей».

Бывший «властитель дум» оказался не нужен даже хозяину: в 2009 году Гусинский, еще до официальной продажи RTVi, по-тихому уволил Малашенко с поста его руководителя. Брошенный своим «шальным бизнесменом» Малашенко пытался продать себя хоть кому-то: он консультировал менеджмент украинского канала ТВi, неоднократно посещал Киев и Лондон, устроившись на скромную должность директора небольшого британского телеканала. Пытался он найти себя снова и в России, которую стал регулярно посещать с 2009 года, формально вернувшись из эмиграции в 2012 году.

Конечно, все это время Малашенко не бедствовал. На сколоченный во время руководства НТВ капитал он приобрел недвижимость в Нью-Йорке, на испанском Коста-дель-Соль и в Подмосковье. Весьма бурно складывалась и его личная жизнь: в 2011 году Игорь бросил свою первую жену и трех детей от первого брака и стал встречаться со «светским обозревателем» Боженой Рынской. Дошло до того, что в начале 2018 года та сообщила, что ее гражданский муж разводится, а в сентябре того же года Малашенко и Рынска сыграли свадьбу, фото и видео с которой невеста тут же выложила в соцсети.

Его первая жена, Елена Малашенко, будучи скромным сотрудником московского Музея имени Пушкина, не выдержала разгульных похождений бывшего мужа и в январе 2018 года начала бракоразводный процесс в Москве. Спустя полгода Малашенко был вынужден пойти на раздел имущества, однако пытался игнорировать решение российского суда. В итоге судебный процесс продолжался уже в Нью-Йорке — вплоть до смерти Игоря Евгеньевича.

Некогда всесильный теле-демиург, воевавший с целой Российской армией и «ставивший» в Москве президента, покончил с собой 25 февраля 2019 года, в период сильнейшего психологического кризиса, забытый всеми. Причина самоубийства Малашенко не является тайной. За несколько дней до смерти он был госпитализирован с неврологическими проблемами. Упоминалось, что он страдал от тяжелой клинической депрессии — именно ее симптомы были констатированы врачами при обследовании в испанской клинике. Удивительно, но на 65-м году жизни бывший всесильный директор НТВ в критический час оказался не просто без близких людей, но даже без толковых друзей, которые могли бы поддержать его. Впрочем, как говорил сам Малашенко в интервью «Независимой газете» о себе:

«У меня нет друзей... Я с людьми работаю, а не дружу».

…Остается добавить, что темой кандидатской диссертации героя в далеком, казавшимся таким счастливым 1980 году была «Социальная философия Данте Алигьери». Что ж, верующие в ад вполне могут ожидать, что Игорь Евгеньевич Малашенко сейчас горит там с Йозефом Геббельсом и Юлиусом Штрейхером, в самой подходящей для него компании. Ну, а атеисты могут сказать лишь, пожалуй, что постыдное самоубийство стало закономерным итогом столь же жалкой жизни — патентованный изменник Игорь Малашенко оказался наказан уже в этом мире.