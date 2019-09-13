Пушков отреагировал на слова Зеленского об «угрозе» «Северного потока — 2»

Москва, 13 сентября. Российский сенатор Алексей Пушков отреагировал на слова президента Украины Владимира Зеленского, назвавшего газопровод «Северный поток — 2» «угрозой для Европы».

Напомним, заявление об «опасности» газопровода украинский лидер сделал в ходе пресс-конференции по итогам встречи с президентом Финляндии Саули Ниинисте. Также Зеленский сообщил, что Украина заинтересована в сотрудничестве с Финляндией в энергетической сфере и прежде всего в развитии энергосберегающих технологий, пишет Infox.ru.

В своем Twitter Пушков отметил, что идущий через Украину российский газ Зеленский почему-то не считает угрозой для европейских государств. Сенатор напомнил, что президент Украины активно сражается за транзит газа из РФ в Европу через свою страну. По словам Пушкова, в таких действиях нет логики, передает «Царьград».

«Сказал бы прямо: «гроши боюсь потерять от прекращения транзита». Вот и вся «угроза», — заключил российский сенатор.

Зеленский называет Сев.поток-2 «угрозой для Европы», но российский газ, идущий через Украину, угрозой для Европы не считает. Даже напротив - сражается за транзит. Ерунда выходит, логики никакой. Сказал бы прямо: «гроши боюсь потерять от прекращения транзита». Вот и вся «угроза». — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 12, 2019

Проект «Северный поток — 2» предусматривает прокладку двух ниток газопровода по дну Балтийского моря. Строительство поддерживают Германия, Австрия и Норвегия. Против «Северного потока — 2» выступают Польша, Литва, Латвия и Украина, сообщает телеканал «360». Также проект вызвал недовольство США: в Вашингтоне считают, что газопровод помешает американским поставкам сжиженного природного газа в Европу.