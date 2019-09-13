Лавров заявил о важности сирийской оппозиции в процессе политического урегулирования

Москва, 13 сентября. Сирийская оппозиция имеет важное значение в процессе урегулирования конфликта, поэтому она должна войти в состав формируемого Конституционного комитета Сирийской арабской республики (САР). Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава МИД рассказал, что российская сторона считает важным этапом формирование и запуск комитета для разработки конституционной реформы, поскольку этот комитет будет продвигать политический процесс в первую очередь силами самих сирийцев.

По словам Лаврова, образование комитета станет возможностью для двух сирийских сторон — правительства и оппозиции — впервые начать диалог о будущем своей страны.

«В этой связи в Москве придают большое значение поддержанию регулярных контактов с сирийскими сторонами, в том числе с оппозицией. Отмечаем безальтернативность политического процесса и призываем к обеспечению максимально широкой представленности в нем всех групп сирийского общества. Исходим из того, что оппозиция играет важную роль: участвует в межсирийских контактах в Женеве, международных встречах по Сирии в астанинском формате (ее военное крыло)», — рассказал Лавров в интервью «Труду».

Он подчеркнул, что представители сирийской оппозиции должны войти в состав формируемого Конституционного комитета, потому что «оппозиционеры могут и должны внести свой конструктивный вклад в процесс комплексного политического урегулирования», которое должно быть проведено в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН.

Напомним, ранее глава российского дипломатического ведомства заявил об окончании войны в Сирии.

Война в САР продолжалась с 2011 года. Президент Сирии Башар Асад обратился к российским властям с просьбой об оказании военной помощи в августе 2015 года. О победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещено в РФ) стало известно в конце 2017 года, сообщает «Газета.ru».