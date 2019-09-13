Эксперты составили новый рейтинг популярных смартфонов

Москва, 13 сентября. Роскачество совместно с International Consumer Research and Testing (ICRT, Международная ассамблея организаций потребительских испытаний) составили новый рейтинг самых популярных смартфонов с советами, как правильно выбрать гаджет. Информация опубликована на сайте системы мониторинга качества.

По данным специалистов, с лета этого года лидер списка не изменился, первое место по-прежнему удерживает Samsung Galaxy S10+.

«Однако в топ лучших смартфонов ворвались и заняли высокие позиции еще две новинки от Samsung: Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+», — уточняется в сообщении.

Первые строки в рейтинге также заняли OnePlus 7 и 7 Pro, Asus Zenfone 6, Sony Xperia 1, Oppo Reno, Google Pixel 3a и Pixel 3a XL, Xiaomi Mi 9T, Samsung Galaxy A80.

В целом в исследование вошли 23 новые модели. Все представленные гаджеты протестировали по 231 параметру, основным критерием стала камера. Выделили эксперты также смартфоны, которые обладают хорошей производительностью, удобны в использовании, прочны и имеют мощный аккумулятор.

В середине октября, как ожидается, появятся результаты исследования гаджетов от американской компании Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Их презентовали в театре Стива Джобса, который расположен в штаб-квартире Apple в Калифорнии, на этой неделе.

Напомним, iPhone 11, как стало известно, оснастили новым процессором Apple A13, который в компании называют «самым быстрым в мире». Гаджет получил новую камеру со сверхширокоугольным объективом, которая позволяет делать снимки в разрешении более 12 мегапикселей.

Предзаказ на новинки стартует в России с 18 сентября, а продажа — с 20 сентября. При этом в России уже разгорелся ажиотаж из-за новых смартфонов, в Сети появились объявления о продаже места в очереди за гаджетами. При этом дизайнер студии Aidem Алексей Титяев призвал фанатов «яблочной продукции» внимательно обдумать, нужно ли ему «то же самое, но с завышенным ценником».