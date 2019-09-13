Москва, 13 сентября. Роскомнадзор потребовал от компаний Heinlein Support GmbH, которая владеет платным почтовым сервисом Mailbox.org,и SCRYPTmail LLC, управляющей почтовым сервисом Scryptmail.com, предоставить данные для включения в реестр организаторов распространения информации.

Таким образом, в России могут заблокировать два почтовых сервиса по примеру Telegram. Запрос был отправлен по просьбе Федеральной службы безопасности во втором квартале 2019 года. Отмечается, что ведомство до сих пор не получило на него ответа. Как пишет РБК, как считают силовики, с почтовых сервисов этих фирм могли отправлять ложные сообщения о минировании.

Напомним, российское законодательство предусматривает ответ на запрос Роскомнадзора в течение 15 дней. Так как сведения предоставлены не были, Роскомнадзор готовит обращения в суд в отношении обеих компаний.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор работает над созданием новых механизмов, которые позволят полностью заблокировать Telegram. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

По его словам, в настоящее время Роскомнадзор использует один механизм блокировки мессенджера Telegram — это блокировка по IP-протоколу. При этом Telegram является сложным мессенджером, так как его IP-протоколы привязаны к конкретному набору IP-адресов по всему миру, однако в настоящее время пользователи используют прокси-серверы и другие протоколы обхода.

«Поэтому противодействие по IP-протоколу дает очень нестойкий эффект. Конечно, мы в этом направлении работаем, совершенствуем выгрузку, но если говорить о стратегическом решении этого вопроса — оно в будущем и связано отнюдь не с блокировкой по IP-протоколу. Мы над этим работаем», — отметил Жаров.

Кроме того, глава Роскомнадзора напомнил, что в настоящее время пользователи сталкиваются с проблемами в работе мессенджера, а также пообещал, что «Telegram продолжит зависать».

Напомним, в апреле 2018 года Роскомнадзор по решению суда начал блокировать мессенджер Telegram на территории России. Причиной блокировки стал отказ владельцев мессенджера передавать ключи для дешифрования сообщений пользователей, которые они обязаны предоставить согласно действующему российскому законодательству.

Напомним, бывший партнер Павла Дурова Антон Розенберг отметил, что РКН, несмотря на решительность действий, лишние сети не блокирует. А если кто-то случайно попал под блокировку, это говорит исключительно о недоработках сетевых администраторов пострадавших ресурсов.

«Вызывает удивление, когда достаточно крупные проекты оказываются зависящими от внешних ресурсов», — подчеркнул Розенберг. Он порекомендовал сетевым администраторам российских банков, платежных систем и так далее как можно скорее отказаться от использования американских хостингов.

Аналитик Владимир Соловейчик в комментарии ФАН отметил, что критика действий сотрудников Роскомнадзора вполне может прикрывать то обстоятельство, что некоторые компании скрывают за ней свои ошибки и непрофессионализм своих сотрудников. Конечно, отметил эксперт, никаких доказательств этому нет, да и, зная специфику ведения дел в отечественном бизнесе, в том числе и в сфере высоких технологий, быть не может.