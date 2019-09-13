В России готовится масштабное обновление городского транспорта на 2 трлн рублей

Москва, 13 сентября. ВЭБ.РФ планирует потратить 2 триллиона рублей на обновление транспорта российских городов. На данный момент программа обсуждается правительством РФ.

Уточняется, что ВЭБ хочет получить на развитие проекта средства из Фонда национального благосостояния (ФНС). Старт программе дадут десять пилотных проектов в Екатеринбурге, Перми, Нижнем Новгороде, Саратове, Твери, Воронеже, Волгограде, Челябинске, Новосибирске и Казани, сообщает KP.RU. В этих городах программа реализуется за счет привлечения средств частных инвесторов. Точные сроки запуска не названы, но отмечается, что сейчас пилотные проекты находятся «в высокой степени готовности».

Уточняется, что в стартовые проекты инвестируют 340 миллиардов рублей. На 196 миллиардов из этих средств закупят 5,9 тысячи автобусов, 1,5 тысячи трамвайных вагонов и 1,3 тысячи троллейбусов. Еще 112 миллиардов рублей пойдут на обновление инфраструктуры. Всего до 2035 года планируется приобрести за счет средств ФНС 95,7 тысячи автобусов, 6,5 тысячи троллейбусов, 6,7 тысячи трамвайных вагонов и 3,5 тысячи электробусов, передает «Царьград». Предполагается, что из федерального бюджета придется потратить не более 3 тысяч рублей на одного горожанина, то есть общая доля софинансирования из государственных средств составит 30%.

«Эта тема действительно актуальна как для мегаполисов, так и для менее крупных городов. Мы исходим из системного подхода, включающего в себя создание единых операторов городского транспорта в крупных городах», — рассказал зампред ВЭБа Артем Довлатов газете «Коммерсант».

В Минпромторге рассказали, что пока не получали проект, но сообщили о готвности принять участие в работе над ним. В министерстве финансов уточнили, что никаких решений по программе обновления транспорта пока не принято. В Минтрансе сообщили, что министерство привлекалось к обсуждению вопросов, связанных с проектом.