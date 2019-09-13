Нью-Йорк, 13 сентября. Случаи нападений и убийств на почве расизма и других проявлений ненависти участились в США из-за политики, проводимой нынешним американским президентом Дональдом Трампом. Об этом рассказали претенденты на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года.

Демократы обвинили Трампа в увеличении числа преступлений в США на почве расизма. Как передает телеканал ABC, политики заявили, что в Белом доме «находится человек, который убежден в превосходстве белой расы». Они считают, что Трамп представляет «смертельную угрозу для всего цветного населения» США.

В июле также Трампа обвинили в расизме и ксенофобии. Члены Демократической партии США обрушились с критикой на хозяина Белого дома Дональда Трампа за его высказывания в отношении женщин-демократок. Как напоминает «Газета.ru», ранее американский президент, как это водится, написал в персональном аккаунте в сервисе микроблогов Twitter очередной пост, который, собственно, и вызвал недовольство у демократов.

«Прогрессивные» женщины-демократы из Конгресса, которые изначально были выходцами из стран, правительства которых являются полной катастрофой, худшими, самыми коррумпированными и неспособными во всем мире, теперь громко заявляют людям в США, самой великой и сильной нации на Земле, как нужно управлять правительством», — высказался Трамп.

При этом одним только постом президент США не ограничился: хозяин Белого дома предложил женщинам-парламентариям от Демократической партии вернуться в свои страны и показать, как нужно управлять.

«Я думаю, спикер палаты представителей Нэнси Пелоси будет счастлива устроить бесплатные поездки», — резюмировал американский лидер.

В «ответном слове» руководитель нижней палаты американского парламента в своем аккаунте в Twitter написала, что «отвергает ксенофобские комментарии Дональда Трампа, которыми можно разделить нацию».

Высказали свое крайне отрицательное мнение к пассажу президента и другие члены Демократической партии, среди которых Александриа Оказио-Кортес, Рашида Тлаиб, Ильхан Омар.

В частности, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Берни Сандерс назвал Трампа «расистом» и призвал объединиться, чтобы добиться равенства для всех.

Напомним, в июне 2019 года бывший вице-президент США Джо Байден пообещал бороться с расизмом и неравенством в случае победы в выборах главы государства.

С таким заявлением Байден выступил в Чикаго. Ранее сенатор от Калифорнии Камала Харрис в ходе дебатов раскритиковала его за «нетвердую» позицию в вопросе расового равноправия. Она припомнила Байдену его собственные слова о том, что в бытность сенатором ему удавалось сотрудничать с силами, поддерживающими расовую сегрегацию. Харрис напомнила, что он выступал противником «десегрегационных автобусов», которые должны были привести к ликвидации расовой сегрегации в американских школах в 1970-х.

«Обещаю вам, что если я буду избран президентом, я буду президентом, выступающим против расизма, продвигающим равенство и неразделимость в нашем обществе и во всех его институтах, в будках для голосования и в наших сердцах», — заявил Байден.

Бывший вице-президент сказал, что «уважает» сенатора Харрис, но сомневается, что 60 секунд беседы на дебатах позволяют выносить суждение о «продолжавшейся всю жизнь приверженности соблюдению прав человека».