Росстандарт выявил недолив топлива на российских АЗС

Москва, 13 сентября. Каждая пятая (19%) АЗС в России не доливает топливо. Об этом заявили в Росстандарте по итогам проведенной в 2019 году проверки 200 заправочных станций. Нарушения были зафиксированы в 39 случаях.

Как рассказали в организации, тестирование проводилось как в крупных заправочных сетях, принадлежащих нефтяным компаниям, так и на локальных независимых АЗС.

Оказалось, что АЗС не только грешат недостачей топлива, но и иногда не отвечают за его качество, сообщают «Известия». Проверка показала, что почти на каждой 10-й АЗС обнаружены некачественный бензин и дизель, что составляет 9% АЗС, или 33 случая из 366.

В Росстандарте рассказали, что проверка заправочных станций на недолив топлива может быть проведена как планово, с предварительным уведомлением организаций, так и внепланово — в присутствии представителя АЗС.

«Сегодня организация, зная о проверке и имея необходимое программное обеспечение и технические средства, может подготовиться к такой инспекции», — объяснили в Росстандарте.

Также в организации сообщили, что в этому году в сравнении с предыдущим количество жалоб граждан на нарушения при продаже топлива на заправках выросло на 36%.

Так, с начала 2019 года ведомство получило от населения приблизительно 200 жалоб на недолив топлива и около 350 обращений, связанных с плохим качеством горючего. В то время как в 2018 году за 9 месяцев поступило в общей сложности 404 жалобы.

В июле президент России Владимир Путин объяснил, почему нельзя совсем «завинтить» цены на топливо.