Москва, 13 сентября. Цена ОСАГО для аккуратных водителей после перехода на новую систему расчета тарифов может снизиться в три-четыре раза. Об этом рассказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

Минфин спрогнозировал снижение тарифов после реформы ОСАГО. По словам Моисеева, речь идет о тех автолюбителях, кто соблюдает правила на дорогах, не создают угрозу для других участников движения и не попадает в ДТП. Как пишет «Российская газета», он привел в пример человека, который живет в центрально части России, он моложе 50 лет, имеет стаж вождения 30 лет, не попадал в ДТП. Если на машине установлен тахограф, цена полиса ОСАГО может составить для него около 2,5 тысячи рублей.

В сентябре в Банке России сообщили о снижении стоимости полиса ОСАГО для легковых авто. Стоимость полиса ОСАГО для владельцев легковых автомобилей снизилась на 4% за восемь месяцев 2019 года.

Сейчас стоимость данного вида страхования составляет около 5,3 тысячи рублей. Специалисты считают, что основной причиной снижения цены стало расширение тарифного коридора в январе 2019 года. При этом полисы КАСКО летом тоже подешевели: их стоимость снизилась на 5,4%.

В Центробанке сообщили, что к концу июня средняя стоимость полиса ОСАГО составила около 5,1 тысячи рублей. В августе цена была зафиксирована на уровне 5,3 тысячи рублей. При этом в пресс-службе регулятора не уточнили, какова средняя стоимость полисов КАСКО в августе 2019 года. Однако отмечается, что во II квартале 2019 года их цена снизилась до 26 тысяч рублей — на 5,4%. Три года назад этот вид страхования обходился в 1,5 раза дороже, пояснили в ЦБ России.

Ранее стало известно, что водителей без полисов ОСАГО, которых зафиксировали камеры наблюдения, начнут штрафовать в первом квартале 2020 года. По словам вице-премьера России Максима Акимова, уведомления об отсутствии полисов получили уже более 5,5 тысячи автовладельцев.

Ранее сообщалось, что реформа может привести к фундаментальным положительным изменениям в ОСАГО. Гендиректор «Тинькофф Страхования» Иван Мироненко заявил, что рынку ОСАГО нужны легализация агентирования в электронном страховании и индивидуализация тарифов.

По мнению эксперта, дальнейшая реализация реформы тарифов позволит установить более честную цену полисов ОСАГО для большинства автовладельцев, а также увеличит рентабельность бизнеса. Инициатива по объединению в один договор страховых покрытий по ОСАГО и каско вызывает ряд вопросов, отметил Мироненко.

Гендиректор «Тинькофф Страхования» считает, что определенные требования, которые к новому комбинированному полису может предъявить регулятор, будут ограничивать страховщиков и негативно скажутся на развитии каско. Кроме того, Мироненко поставил под сомнение то, что объединение полисов нужно потребителям.

Эксперт отметил, что по покрытию каско необходим предстраховой осмотр автомобиля, что может стать проблемой, если клиент хочет оформить электронное ОСАГО. Кроме того, он задался вопросом, как расторгать комбинированные договоры.

Тем не менее, Мироненко напомнил, что ЦБ и Госдума уделяют серьезное внимание модернизации системы ОСАГО, и выразил надежду на то, что реформа приведет к положительным изменениям.

«Это очень хороший знак для страхового сообщества, а следовательно, и для наших клиентов. Мы надеемся, что уже в ближайшее время реформа ОСАГО, поддерживаемая Банком России, приведет к фундаментальным положительным изменениям», — подчеркнул Мироненко.

Говоря о том, какие факторы мешают развитию рынка страхования в России, эксперт упомянул об общей экономической ситуации, несформированной культуре страхования и заявил о необходимости в корректировке некоторых законодательных норм.