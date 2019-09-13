Возмущенные жители Киева заблокировали движение электропоезда

Киев, 13 сентября. Возмущенные киевляне заблокировали движение электропоездов на станции «Троещина-2». Соответствующее видео было опубликовано на YouTube.

Инцидент произошел 12 сентября. Как сообщил автор ролика, возмущение киевлян вызвало неудовлетворительное состояние поездов, а также сокращение количества вагонов и несоответствие графика движения установленному расписанию. В сообществе «Киев Оперативный» в Facebook уточнили, что некоторые рейсы электричек часто совсем отменяют, а у приезжающих поездов открываются не все двери.

«Народ бастует, потому что платит гигантские деньги, а ничего не меняется: вагоны поломанные, электрички короткие, ходят абы как», — рассказал оператор.

Недовольные пассажиры встали поперек железнодорожных путей, поэтому следовавшая к станции электричка не смогла проехать. В этот момент на платформе находилась толпа людей. Многие из них поддерживали протестующих, однако нашлись и те, кто требовал освободить проезд, поскольку «людям надо на работу».

На место инцидента приехали сотрудники правоохранительных органов, однако они не смогли ничего сделать с возмущенными людьми. В итоге полицейские просто стояли в стороне и следили за порядком.

«В толпу не влезают, люди и так уже на нервах», — подчеркнул автор ролика.

Отметим, что это уже не первый подобный случай в Киеве. Так, в октябре 2018 года жители украинской столицы заблокировали движение электропоездов, чтобы выразить протест против изменения расписания и сокращения количества вагонов.