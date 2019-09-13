Повышение МРОТ коснется 3,2 млн россиян. События дня. ФАН-ТВ

Повышение МРОТ Увеличение минимального размера оплаты труда в 2020 году затронет 3,2 млн в россиян. МРОТ достигнет 12 тыс. 130 рублей. Сейчас он меньше почти на тысячу. Как отметил министр труда и соцзащиты Максим Топилин, для повышения потребуется дополнительно выделить почти 21 млрд рублей из федерального и региональных бюджетов.

Земан назвал позором ситуацию с памятником Коневу Президент Чехии Милош Земан назвал ситуацию с памятником советскому маршалу Ивану Коневу позором для страны. Глава государства отметил, что монумент — символ памяти воинов Красной Армии, которые погибли при освобождении от фашистов Чехословакии. Напомним, накануне совет района Прага-6 решил перенести памятник в музей. Это вызвало возмущение общественности. Посольство России в Чехии обратилось к властям страны, чтобы они не допустили такого развития событий. Глава государства рассматривает лишь вариант переноса монумента в парк.

Лавров заявил об окончании войны в Сирии Глава МИД России Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии. Как отметил министр, сейчас страна возвращается к мирной жизни, главные задачи на данный момент — «урегулировать кризис для достижения стабилизации в республике и на Ближнем Востоке». По словам дипломата, напряжение сохраняется лишь на землях, не подконтрольных властям Сирии. Это Идлиб и восточный берег Евфрата. В целом же, сейчас в стране активно восстанавливают разрушенные от бомбежек города, а местные жители возвращаются к прежней жизни.