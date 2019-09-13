Климкин прокомментировал возбужденное против него уголовное дело

Киев, 13 сентября. Бывший глава украинского МИД Павел Климкин возмутился уголовным делом о превышении полномочий, которое возбудило против него Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«Я даже комментировать это не хочу. Я уважаю принцип верховенства права. Цензурных слов у меня нет», — приводит слова экс-министра RT.

Кроме того, Климкин подчеркнул, что возбужденное дело, по его мнению, не входит в подследственность НАБУ. Бывший глава МИД Украины заявил, что будет действовать очень жестко, если возбужденное дело является попыткой нанести ему репутационный ущерб.

Напомним, украинское антикоррупционное бюро завело дело не только против Климкина, но и против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Дело возбудили по статье 364 УК Украины «Злоупотребление властью или служебным положением», пишет «Утро.ру». Уточняется, что основанием для открытия дела стало обращение неизвестного гражданина в суд. Из-за каких именно действий Порошенко и Климкин стали фигурантами дела НАБУ не сообщается.

Отметим, что дело антикоррупционного бюро стало далеко не первым для бывшего президента Украины. Как ранее уточнил директор Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба, Порошенко фигурирует в 12 уголовных делах, передает «Пятый канал». Имя бывшего украинского лидера встречается в делах о государственной измене, злоупотреблении властью, неуплате налогов и других.