Заворотнюк не появилась на открытии магазина дочери

Москва, 13 сентября. Известная актриса Анастасия Заворотнюк не пришла на открытие магазина своей дочери Анны Заворотнюк-Стрюковой. Мероприятие прошло 12 сентября в Москве.

На открытии шоу-рума состоялось презентация коллекции одежды Заворотнюк-младшей. На мероприятие не пригласили прессу.

«У нас закрытый праздник, только для близких друзей», — пояснила дочь артистки.

Как сообщает КP.Ru, салон был открыт в торжественной атмосфере: с друзьями, шампанским и ростовыми куклами.

Анастасия Заворотнюк перестала появляться на публике и публиковать фотографии в социальных сетях, кроме того, она отменила участие в спектаклях. Актриса также не общается с прессой. Такое поведение Заворотнюк спровоцировало слухи, что после рождения дочери у нее якобы диагностировали рак.

Как сообщает «Царьград», соседка Анастасии Заворотнюк рассказала, что не узнала актрису. Якобы она очень сильно располнела, а также скрывает волосы под косынкой. По некоторым данным, актриса находится в больнице.

Представители Заворотнюк опровергают информацию о ее болезни. По их словам, она занята семейными делами, поэтому не появляется на публике.

Как сообщают «Известия», концертный директор актрисы Петр Христов также опроверг информацию о проблемах со здоровьем. По его словам, в ближайшее время Заворотнюк появится в телеэфире и сама расскажет о своем состоянии.