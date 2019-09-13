США рассматривают все виды санкций против Турции за приобретение С-400

Вашингтон, 13 сентября. Помощник госсекретаря США Кларк Купер заявил, что рассматриваются все варианты санкций против Турции из-за покупки С-400.

По словам Купера, речь не идет о введении антитурецких санкций в какие-то конкретные сроки.

«Все это базируется на условиях, а не на календаре. Нет установленного графика в том, что касается санкций, — приводит его слова ТАСС. — Но, безусловно, рассматриваются все варианты действий в плане того, как реагировать (на приобретение Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России — прим. ФАН)».

Напомним, в течение нескольких лет Турция пыталась добиться согласия США на покупку американских зенитно-ракетных комплексов Patriot, но Вашингтон отказался пойти на сделку, после чего Анкара обратилась к России.

Контракт на сумму 2,5 млрд долларов, предусматривающий поставку двух дивизионов С-400, был заключен между Москвой и Анкарой в 2017 году. Документ предусматривает также частичную передачу Турции технологий производства.

США пытаются активно противостоять российско-турецкому взаимодействию в военной сфере. После того, как Россия осуществила первые поставки С-400 в Турцию, Вашингтон заявил, что это делает невозможным дальнейшее участие Анкары в программе по созданию американских многоцелевых самолетов пятого поколения F-35.