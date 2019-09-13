В правительстве РФ объяснили, почему не могут отменить восьмичасовой рабочий день

Москва, 13 сентября. Вице-премьер Константин Чуйченко заявил, что правительство страны не может регулировать трудовой процесс и его продолжительность, поскольку это не является его прерогативой.

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в эфире программы «Диалог» на телеканале «Россия 24» заявил, что поручил отменить нормативные документы советских времен. Чуйченко подчеркнул, что речь идет о 220 тысячах документах. Среди них декрет Совета народных комиссаров РСФСР от 1917 года о восьмичасовом рабочем дне.

Вице-премьер напомнил, что продолжительность рабочего времени определена Трудовым Кодексом. Он подчеркнул, что соответствующие службы будут осуществлять контроль и надзор за временем труда. По его словам, вопросы трудовых отношений относятся к компетенции закона.

«Даже если мы захотим отменить восьмичасовой рабочий день, мы не вправе этого делать — у нас нет компетенции», — заявил Чуйченко.

Премьер-министр Дмитрий Медведев в июне заявил о возможности перехода на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, это реально, однако «не сию секунду», сообщает «Газета.ru».

Ранее депутат Госдумы РФ Виталий Милонов предложил включать в рабочее время один час езды до места работы. Он подчеркнул, что эта мера позволит повысить мотивацию работников, а также продемонстрировать социальную ответственность государства.