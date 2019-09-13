Лавров указал на отсутствие сложностей в диалоге России и Белоруссии

Москва, 13 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в диалоге России и Белоруссии отсутствуют сложности по вопросам Абхазии и Южной Осетии.

Отвечая на вопрос журналиста о том, вносит ли сложности в диалог между Москвой и Минском непризнание Белоруссией независимости Абхазии и Южной Осетии, Лавров отметил, что это не оказывает влияния на взаимопонимание внутри Союзного государства.

«Минск последовательно голосует в ООН против откровенно провокационных резолюций «Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым» и «Положение внутренне перемещенных лиц из Абхазии и Южной Осетии». Таким образом, говорить о каких-либо сложностях в нашем диалоге не приходится», — сказал министр.

По его словам, у России и Белоруссии никогда не было сомнений в важности укрепления Союзного государства.

«Работа в рамках данного интеграционного формата — в числе безусловных приоритетов. Знаем, что аналогичных подходов придерживаются и белорусские друзья», — подчеркнул Лавров.

Министр напомнил, что внешнеполитические ведомства России и Белоруссии раз в два года принимают программы согласованных действий в области международной политики.

Напомним, в августе 2008 года после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала Россия признала независимость бывших грузинских автономий Абхазии и Южной Осетии, подчеркнув, что этот шаг соответствует современным реалиям и не подлежит пересмотру. Грузия по-прежнему отказывается признавать независимость республик.

Ранее «Известия» сообщили, что Южная Осетия закрыла границу с Грузией на неопределенный срок.