Лавров объяснил, почему в отношения между Россией и Китаем невозможно «вбить клин»

Москва, 13 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в отношения России и Китая не удастся «вбить клин», поскольку взаимодействие между странами очень плотное.

Министр заявил, что Москва и Пекин установили доверительные, конструктивные отношения, которые позволяют находиться «в самом тесном контакте» и выполнять задачи, поставленные перед ведомствами.

Лавров подчеркнул, что в 2018 году шесть раз встречался со своим китайским коллегой Ван И, а в 2019 году между ними состоялись четыре беседы.

Кроме того, китайские и российские дипломаты постоянно взаимодействуют по всему миру, делегации двух стран общаются на различных международных площадках, а также функционирует механизм двухсторонних межмидовских консультаций.

«Ткань двустороннего взаимодействия столь плотная, что третьим силам просто некуда «вбивать клин», — заявил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил, что лидеры России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заявили о переходе отношений между странами на новый уровень. Среди направлений дальнейшего развития были выделены взаимная выгода, всеобщая польза, опора на инновационный подход, глубокая интеграция, взаимопомощь, стратегическая поддержка.

Ранее эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков заявил, что Россия может стать главным поставщиком газа для Китая.