Россия призывает США пересмотреть подход к контролю вооружений, заявил Лавров

Москва, 13 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил готовность России к диалогу с США в сфере контроля над вооружениями.

По словам Лаврова, Москва рассчитывает, что Вашингтон пересмотрит свой контрконструктивный подход в сфере контроля над вооружениям. По его словам, Россия остается открытой к диалогу с целью решения проблем в этой сфере.

«Преследуя цель обеспечить себе полную свободу в военной сфере, Вашингтон взял осознанный курс на планомерное разрушение всей архитектуры стратегической стабильности. Выход США из ДРСМД — яркий тому пример. Из-за создаваемой Америкой неопределенности поставлено под вопрос будущее договора о СНВ, срок действия которого истекает уже в феврале 2021 года», — заявил министр.

Лавров подчеркнул, что такие разрушительные действия чреваты дальнейшим обострением международных отношений, усилением вероятности конфликта, раскручиванием гонки вооружений.

В этих условиях, отметил глава МИД РФ, Россия будет делать все необходимое для обеспечения собственной национальной безопасности.

«Призываем американских коллег не забывать о совместной особой роли наших стран в поддержании глобальной безопасности. Рассчитываем, что США пересмотрят свой подход, проявят ответственность. По-прежнему остаемся открытыми к конструктивному диалогу с Вашингтоном по вопросам контроля над вооружениями», — сказал Лавров.

Напомним, действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности было прекращено 2 августа по инициативе США, после чего Соединенные Штаты провели испытания ранее запрещенных ракет. Как пишет RT, Вашингтон заложил в бюджет средства на испытание ракет, нарушающих договор, почти за год до выхода из него.