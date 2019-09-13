Супрун заявила о возможном раздвоении личности у Зеленского

Киев, 13 сентября. Экс-министр здравоохранения Украины Ульяна Супрун считает, что у президента страны Владимира Зеленского может быть раздвоение личности.

Журналисты спросили у Супрун, что она думает по поводу изменения риторики Зеленского в ее адрес после выборов.

«Думаю, что мы имеем дело с доктором Джекиллом и мистером Хайдом», — ответила Супрун журналистам.

Ей кажется, что президент Украины «играет разные роли». При этом Супрун подчеркнула, что не встречалась с Зеленским между двумя турами выборов.

Доктор Джекилл и мистер Хайд — персонаж готического романа Роберта Стивенсона, который переживает раздвоение личности.

Напомним, Ульяна Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения с июля 2016 года. Она получила прозвище «Доктор Смерть» за неудачные реформы здравоохранения и неоднозначные высказывания. Так, Супрун предлагала заменить «советскую флюорографию» на анкетирование, которое, по ее мнению, более «эффективно» для профилактики туберкулеза. Также она заявляла, что украинцам необходимо ежедневно уделять внимание танцам, которые якобы являются хорошей профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.

Президент Украины Владимир Зеленский в эфире телеканала «1+1» поблагодарил бога, что Супрун не лечит его семью.

«Супрун? Ха-ха-ха. Ну, по-разному к ней относятся. Вы же знаете, да, как ее называют? Ну, слава богу, у меня есть другой врач, у моей семьи», — заявил Зеленский.

Супрун была уволена из Минздрава 4 сентября. Депутаты Рады считали ее работу неэффективной, сообщает «Газета.ru».