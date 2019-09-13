Трамп заявил, что не назначит Помпео помощником по нацбезопасности

Вашингтон, 13 сентября. Президент США Дональд Трамп сообщил, что госсекретарь США Майкл Помпео не будет назначен его помощником по нацбезопасности.

Отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривается ли кандидатура Помпео в качестве претендента на пост помощника президента по национальной безопасности, Трамп ответил «нет».

«Я говорил с Майклом Помпео об этом, мы прекрасно ладим, наши взгляды на многое совпадают, есть несколько слегка различающихся мнений, но он предпочел бы, чтобы эту должность занимал кто-то еще», — рассказал президент США.

Ранее Трамп сообщил, что рассматривает пять кандидатур на должность помощника по нацбезопасности, но накануне заявил, что кандидатов уже 15. Решение о том, кому достанется место, занимаемое прежде Джоном Болтоном, американский президент планирует принять на следующей неделе.

«Многие хотят эту работу, это отличная работа, потому что очень весело работать с Дональдом Трампом, со мной очень просто работать. Знаете, почему? Потому что я принимаю все решения», — сказал глава Белого дома.

Как пишет RT, Трамп отправил Болтона в отставку 10 сентября, объяснив решение расхождением во мнениях с ним по многим позициям. Позже американский лидер рассказал, что его бывший помощник по нацбезопасности совершил «очень крупные ошибки».