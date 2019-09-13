Москва, 13 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил об окончании войны в Сирии.

По его словам, страна возвращается к нормальной и мирной жизни. Лавров подчеркнул, что война в Сирии «действительно закончилась».

«Отдельные очаги напряженности сохраняются только на территориях, не подконтрольных правительству САР, как, например, Идлиб и восточный берег реки Евфрат», — заявил Лавров в интервью газете «Труд».

Министр подчеркнул, что задачи по «урегулированию кризиса для достижения стабилизации в САР» и на Ближнем Востоке выходят на первый план. Лавров отметил важность оказания гуманитарной помощи.

Напомним, война в Сирии продолжалась с 2011 года. Президент Сирии Башар Асад обратился к российским властям с просьбой об оказании военной помощи в августе 2015 года. О победе над террористической группировкой «Исламское государство» (запрещено в РФ) стало известно в конце 2017 года, сообщает «Газета.ru».

В стране происходит восстановление инфраструктуры и производств, так в Алеппо проводятся работы по восстановлению крупного рынка, завод по производству автомобилей под Дамаском полностью вернулся к работе после войны, кроме того в Алеппо восстановили завод по переработке тканей, а в городе Катана появилась новая больница.

Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили вопросы урегулирования ситуации в Сирии.