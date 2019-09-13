Лавров объяснил, каким должен быть мирный договор между Россией и Японией

Москва, 13 сентября. Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, каким должен быть мирный договор между Россией и Японией.

По словам Лаврова, документ должен отражать актуальный уровень отношений двух государств и ориентиры их развития.

«Считаем необходимым заключить сегодня не просто мирный договор, подписываемый после окончания войны, а документ, отражающий нынешний уровень отношений между Россией и Японией и главное — ориентиры их дальнейшего развития», — отметил министр.

Лавров подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Токио необходимо вывести на качественно новую основу для долгосрочного продвижения сотрудничества во всех областях, которое позволит достичь урегулирования сложных двусторонних проблем.

«Готовы к продолжения совместной кропотливой работы с целью вывода отношений на качественно новый уровень. Исходим из того, что возможное решение проблемы мирного договора должно быть поддержано и принято народами обеих стран», — заявил глава российского внешнеполитического ведомства.

В ходе продолжающихся переговоров о заключении мирного договора Япония настаивает на том, что он может быть подписан с удовлетворением выдвигаемых Токио территориальных претензий на южнокурильские острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хамобаи, ссылаясь на двустороннее соглашение от 1855 года.

Совместная декларация, подписанная СССР и Японией в 1956 году предусматривает возможность передачи двух из этих островов японской стороне после заключения мирного договора. Позиция советского руководства на тот момент состояла в том, что декларация поставит точку в споре, но японское правительство рассматривало ее лишь как часть решения проблемы.

Мирный договор между двумя странами по-прежнему не подписан. В 2016 году в ходе визита лидера РФ Владимира Путина в Японию стороны договорились рассмотреть возможность ведения совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. Намерения ускорить переговорный процесс по мирному договору подтвердились в ходе встречи президента Путина с премьером Японии Синдзо Абэ, которая прошла в 2018 году.

Как пишет «Газета.ру», Абэ и Путин договорились запустить пилотный проект по туризму на Курилах в октябре 2019 года.