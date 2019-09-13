Украина планирует присоединиться к энергорынку Евросоюза в 2025 году

Киев, 13 сентября. Киев планирует присоединиться к энергорынку ЕС в 2025 году. Об этом заявил премьер Украины Алексей Гончарук на встрече с президентом Эстонии.

«Мы заинтересованы в эстонском опыте интеграции в европейский энергетический рынок. В наших планах присоединиться к энергорынку Европы уже в 2025 году», — заявил Гончарук.

Он выразил надежду, что Украина «окажется в европейской семье». Кроме того, он подчеркнул, что Киев намерен отказаться от Жилищного и Трудового кодекса, которые были приняты в 60-х годах XX века.

Напомним, на Украине с 1 июля изменилась модель рынка электроэнергии. Теперь цены на нее стали независимыми, а государство перестало быть монополистом в этой сфере.

Эксперт украинского энергорынка Дмитро Марунич считает, что в 2020 году цены на электроэнергию в стране вырастут как минимум втрое. По его словам, это произойдет из-за разделения энергетических компании в стране на производителей и поставщиков энергии, и вследствие отмены госрегулирования цен на электроэнергию.

«Депутаты Рады и профильные чиновники не учитывают, что доходы рядовых украинцев гораздо ниже, чем даже в Восточной Европе», — отметил Марунич.

Ранее стало известно, что американское Агентство по международному развитию (USAID) ищет для выполнения программы «Энергетическая безопасность» на Украине старшего советника по энергетике. Сотрудник должен активизировать развитие энергетической отрасли в стране, руководствуюсь «креативным и нестандартным подходом», сообщает RT.