Жена бойфренда Анны Седоковой рассказала о предательстве мужа

Москва, 13 сентября. Баскетболист Янис Тимма бросил семью ради романа с бывшей солисткой группы «ВИА Гра» Анной Седоковой.

Как пишет KP.RU, баскетболист Янис Тимма, играющий за подмосковный клуб «Химки», прожил с супругой Саной девять лет, когда познакомился с Седоковой. Их роман развивался стремительно, несмотря на разницу в возрасте — ему 27 лет, ей 36 — и на наличие у певицы троих детей и двух неудачных браков.

Сам спортсмен уверяет, что разошелся с женой еще до того, как встретил новую пассию. 5 сентября он опубликовал в своем Instagram картинку в виде белого листа бумаги и сообщил, что начинает новый этап в жизни.

«Более полугода назад я решил разойтись с матерью своего ребенка и начать новую главу в своей жизни. Сегодня у меня начался новый этап, и самое главное для меня — забота о сыне Кристиане», — написал Тимма.

Сана Тимма утверждает, что все было не так. По ее словам, брак «пошел по швам» именно из-за романа ее мужа с певицей.

«Эта стерва заставила меня пройти настоящий ад. Когда я узнала об их романе, чуть с ума не сошла! Похудела от нервов на пять килограммов, хотя и так была стройной. Да, у нас не все было гладко, решили пожить отдельно, но не разводиться. Седокова всегда была между нами. Она все время надевает его футболки, записывает в них сториз… Это сводит меня с ума!» — приводит слова женщины издание.

Супруга баскетболиста сетует, что тот очень изменился после встречи с Седоковой, которая «манипулирует» им.

«Раньше он был любящим мужем и папой, а теперь я его не узнаю. Он так неуважительно ко мне относится! Она промыла ему мозги, она манипулирует им! Она хочет, чтобы Янис поскорее развелся, у Седоковой на него, видимо, большие планы», — рассказала Сана Тимма.

Женщина поведала, что получила документы о разводе с требованием подписать их как можно скорее. По ее словам, супруг заблокировал все ее карты до тех пор, пока бумаги не будут подписаны.

«Никто не понимает, что происходит, обе семьи плачут, друзья в шоке. Ведь все понимают, что ей нужны только деньги Яниса — все, кроме него», — утверждает она.

По данным издания, Янис Тимма зарабатывает около миллиона долларов в год.