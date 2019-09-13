Тело школьника нашли после концерта известного рэпера в Москве

Москва,13 сентября. Тело 17-летнего школьника нашли после концерта рэпера ConVolk в Москве.

Как стало известно, погибший вместе с другом посетил концерт рэп-исполнителя и вернулся домой в 23.30. Он пообщался с отцом и ушел к себе в комнату.

Утром родители не обнаружили сына в комнате. Они точно не знают, ночевал ли юноша дома. Как сообщает «Московский комсомолец», в комнате школьника была обнаружена записка. Тело подростка обнаружил сотрудник коммунальных служб в 9.40 утра.

Ранее в Петербурге школьник пострадал после нападении мужчины. Злоумышленник ударил его головой о стену здания в Красногвардейском районе.