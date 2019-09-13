Освобожденный украинец объяснил, почему не пожал руку Зеленскому

Киев, 13 сентября. Украинец Павел Гриб, освобожденный в России в ходе обмена заключенными, объяснил, почему не пожал руку президенту Украины Владимиру Зеленскому.

По словам Гриба, выходя из самолета в аэропорту «Борисполь», он растерялся и не увидел главу государства из-за того, что потерял ориентацию в пространстве.

«Я выходил последним. Сначала просто спустился, ничего не увидев. Потом подбежали родные. Полностью дезориентировался, как бы странно это не звучало. Сам не понял, что происходит», — рассказал он.

Гриб отметил, что на Зеленского ему указал отец, однако он не узнал его, поскольку «даже журналистам не мог смотреть в глаза». Освобожденный украинец заявил, что испытывает сожаление из-за того, что не заметил главу государства.

Обмен заключенными между Россией и Украиной состоялся 7 сентября по схеме «35 на 35». Из Киева и Москвы одновременно вылетели два самолета, на борту одного из которых находился Гриб.

Украинец отбывал наказание в России за призывы к терроризму и склонение к теракту. По версии следствия, в 2017 году мужчина, находясь на Украине, общался в Сети со школьницей из Сочи, убеждая ее пронести на территорию учебного заведения бомбу, которая должна была взорваться во время выпускного вечера.