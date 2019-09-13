Два военных самолета ВВС Британии засекли у российских границ

Москва, 13 сентября. Ресурс PlaneRadar сообщил, что два самолета британских ВВС провели разведку у российских границ.

В 18:45 самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint пролетел около Калининграда.

В 18.50 по московскому времени разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской области провел радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. В 19.40 он завершил миссию и направился на аэродром базирования.

Отмечается, что российские истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются в воздух, чтобы не допустить нарушения государственных границ.