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Россия

Два военных самолета ВВС Британии засекли у российских границ

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Британские военные самолеты провели разведку вдоль российских границ

Москва, 13 сентября. Ресурс PlaneRadar сообщил, что два самолета британских ВВС провели разведку у российских границ.

В 18:45 самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint пролетел около Калининграда.

В 18.50 по московскому времени разведку вдоль границ Ленинградской и Псковской области провел радиоразведчик Bombardier Global Express Sentinel R.1. В 19.40 он завершил миссию и направился на аэродром базирования.

Отмечается, что российские истребители дежурных сил ПВО регулярно поднимаются в воздух, чтобы не допустить нарушения государственных границ.

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Источник: Twitter
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