Президент Финляндии поздравил Зеленского с «приверженностью к миру»

Киев, 13 сентября. Президент Финляндии Саули Ниинисте высоко оценил миротворческую работу главы Украины Владимира Зеленского.

Ниинисте находится на Украине с двухдневным визитом. В ходе совместной с Зеленским пресс-конференции руководитель Финляндии обратился к нему с поздравлением, отметив, что «нет ничего ценнее приверженности к миру».

«Финляндия всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Украины. У меня была возможность несколько раз обсудить ситуацию на Украине, в том числе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, а теперь и с вами. Хотел бы поздравить вас с вашей приверженностью к миру в вашей стране. Нет ничего ценнее», — цитирует Ниинисте его канцелярия.

Президент Финляндии рассказал, что готов предложить свои услуги посредника в содействии мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины.

«Не помню встречи со своими зарубежными коллегами, когда бы я не поднял с ними тему Украины. Это давно в нашей повестке дня и будем оставаться там. Мы предлагаем хорошие посреднические услуги — большие и маленькие — если они помогают достичь цели мира», — подчеркнул он.

Также Ниинисте отметил работу Зеленского в проведении инициированной им административной реформы, пожелав ему «всего наилучшего» и пригласив посетить Финляндию.

Визит Ниинисте на Украину продолжится в пятницу, когда он выступит на конференции по европейской стратегии вместе с главой Украины Зеленским и президентом Эстонии Керсти Калльюлайд.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что Зеленский объявил о создании плана обязательств Украины по Минским соглашениям, направленным на прекращение гражданской войны в Донбассе.