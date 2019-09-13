США восстановили военную помощь Украине

Вашингтон, 13 сентября. Вашингтон восстановил военную помощь Украине по линии Госдепартамента и Пентагона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«Государственный департамент и Министерство обороны выполняют обязательства по финансированию всей военной помощи и помощи в области безопасности Украине», — заявил собеседник агентства.

Как стало известно, со стороны Пентагона Киеву будет выделено минимум 250 млн долларов. Эти средства ранее были заморожены на время проверки соответствующих фондов. Госдепартамент выделит Украине примерно 140 млн долларов.

По словам помощника госсекретаря США по военно-политическим делам Кларка Купера, Конгрессу США было направлено официальное уведомление относительно выделения помощи Украине.

Так, Вашингтон будет содействовать Украине в сфере безопасности, а также окажет поддержку в утилизации вооружений и боеприпасов в стране. Купер подчеркнул, что есть целый ряд очерченных видов помощи.

«Если мы говорим о содействии в сфере безопасности, то оно включает финансирование по линии чрезвычайных военных операций (США) за рубежом», — заявил помощник госсекретаря США.

По данным газеты Politico, в августе американский лидер Дональд Трамп поручил проверить, как распределяется военная помощь Украине. Он хотел убедиться, что деньги используются наилучшим образом с точки зрения США. На время проверки денежные средства были заморожены.

Палата представителей Конгресса и члены Сената негативно восприняли это решение президента. Они заявили, что если Белый дом прекратит оказание помощи или урежет ее объем, то финансирование будет восстановлено.

Депутат Госдумы РФ, председатель комитета по обороне Александр Шерин в беседе с Федеральным агентством новостей заявил, что Киеву придется возвращать полученную от США помощь «натурой», в виде предприятий и территорий.

Напомним, многие европейские политики негативно высказывались по поводу оказания военной помощи Украине, называя эти шаги рискованным путем выхода из кризиса. Москва неоднократно предостерегала США от поставок оружия Киеву.

Как сообщает «Газета.ru», вице-премьер Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский ранее обсудили военную помощь Киеву.