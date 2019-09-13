Топилин назвал число россиян, которых коснется повышение МРОТ

Москва, 13 сентября. Министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин назвал число россиян, которых коснется увеличение МРОТ в 2020 году.

По словам Топилина, увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 рублей в 2020 году затронет более трех миллионов человек и потребует от федерального и региональных бюджетов дополнительных затрат в 20,9 млрд рублей.

«Повышение МРОТ затронет 3,2 млн человек, половина из которых заняты в государственных и муниципальных учреждениях. Суммарный объем расходов бюджетной системы РФ составит 20,9 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета — 5,8 млрд рублей, из бюджетов регионов — 15,1 млрд рублей», — сообщил министр.

Он отметил, что МРОТ будет увеличен на 7,5%, в связи с чем расходы организаций реального сектора экономики составят 20,8 млрд рублей.

Минимальный размер оплаты труда в России устанавливается в размере 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал предыдущего года. На данный момент МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей. Правительство рассматривает законопроект о его увеличении с января до 12 тыс. 130 рублей в месяц.