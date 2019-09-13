Ситуация с памятником маршалу Коневу является позором для Чехии, заявил Земан

Прага, 13 сентября. Президент Чехии Милош Земан назвал позором для страны ситуацию с памятником советскому маршалу Ивану Коневу.

По словам Земана, памятник маршалу Коневу остается символом памяти всех воинов Красной Армии, павших при освобождении Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков в 1945 году.

Ранее в четверг члены совета района Прага-6, на территории которого находится памятник Коневу, после продолжительного обсуждения приняли решение о его переносе в один из музеев. На месте памятника планируется возвести монумент героям-освободителям чешской столицы.

«Это позор, потому что, каким бы ни был Конев, памятник был символом тех советских воинов, которые погибли при освобождении Праги, их было около 13 тысяч. Но также это был и символ тех красноармейцев, которые погибли при освобождении Чехословакии, а их было около 150 тысяч», — заявил президент Чехии в эфире одного из местных телеканалов.

Земан подчеркнул, что ситуация с памятником не отражает никакого спора.

«Никакой это не спор. Это один выкрик старосты Праги-6. Если этот памятник отвезут в музей, возможно, на этом месте господин староста начнет строить подземные гаражи», — сказал он.

Президент предложил свой выход из сложившейся ситуации, подсказанный депутатом Европарламента Яном Заградилом.

«Заградил сказал, что на территории района Прага-6 есть военные объекты и было бы хорошо, чтобы армия памятник Коневу перевезла до парка одного из таких объектов. Почему бы и нет?» — отметил Земан.

Ранее «Газета.ру» сообщила, что посольство РФ в Чехии возмутилось переносом памятника маршалу Коневу. В дипмиссии обратились к властям страны оставить памятник на том же месте.