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Украинец, обвиненный в США в причастности к масштабным кибератакам, признал вину

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Украинец, обвиненный в США в причастности к масштабным кибератакам, признал вину

Нью-Йорк, 13 сентября. Гражданин Украины Федор Гладырь, обвиняемый в США в кибератаках в отношении 100 американских компаний, признал свою вину.

Его адвокат Аркадий Бух рассказал, что после признания Гладырю больше не грозит пожизненное заключение, поскольку с него сняли большую часть обвинений.

Американская прокуратура согласилась не требовать для Гладыря более жесткого наказания, чем тюремное заключение продолжительностью в 25 лет. По словам адвоката, ранее была вероятность, что мужчина проведет в тюрьме всю оставшуюся жизнь.

Приговор украинскому хакеру вынесут после Нового года. В суде будет учтено, какой финансовый ущерб он нанес американским компаниям.

Напомним, Министерство юстиции США предъявило обвинения трем украинцам: Федору Гладырю, Дмитрию Федотову и Андрею Колпакову. По версии следствия, они являются участниками хакерской группировки FIN7, которая нанесла ущерб компаниям в 47 штатах США. Злоумышленники похитили данные банковских карт 15 млн человек, утверждает следствие. Помимо США пострадали компании в Австрии, Франции и Великобритании.

Андрей Колпаков был задержан в Испании, Дмитрий Федотов — в Польше, а Гладырь — в Германии. Из них только Гладыря экстрадировали в США.

Ранее на Украине была обезврежена группировка хакеров, поддерживающих ресурс xDedic. Площадка находилась в «даркнете» и позволяла пользователям продавать и покупать информацию для незаконного доступа к серверам.

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Источник: ТАСС
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